La Uil diffida il Comune di Marsala

31/10/2025 08:06:00

La Uil Fpl di Trapani è intervenuta con una diffida nei confronti del Comune di Marsala per la mancata erogazione dei buoni pasto ai lavoratori comunali, rimasti inevasi dal mese di febbraio 2025, e per il ritardo nella liquidazione della performance relativa all'anno 2024.

L'organizzazione sindacale sollecita con urgenza tutti gli attori coinvolti a definire e porre in essere quanto necessario per sanare immediatamente queste mancanze retributive.

Giorgio Macaddino, segretario generale Uil Fpl di Trapani, ha espresso con fermezza la posizione del sindacato: "Siamo stanchi di assistere all’ennesima orchestra dei grandi specialisti impegnati a scaricare le responsabilità senza mai individuarne una. Lo scaricabarile non può continuare a giustificare il mancato rispetto di elementi importanti del salario e della retribuzione complessiva dei lavoratori."

Macaddino sottolinea poi come si tratti di un diritto inalienabile e non di una concessione: "Siamo stanchi di rincorrere la legittima aspettativa dei lavoratori, che rappresenta un diritto sacrosanto e non una concessione di cortesia. Diffidiamo da subito a provvedere alla liquidazione di quanto dovuto e ad agire con decisione nei confronti di chi continua ad ostacolarne la concreta attuazione."

La Uil Fpl avverte, inoltre, che verranno intraprese azioni nei confronti dei responsabili: "Per le direzioni inadempienti chiediamo la riduzione dell’indennità di posizione e di risultato. Chi non garantisce il bene dei lavoratori ed non espleta i propri compiti d’istituto, non raggiungendo gli obbiettivi prefissati, non può pretendere benefit e risultati che stridono con i dettami elementari già osservati dalla Corte dei Conti."

Macaddino conclude, dunque, con un appello alle massime cariche istituzionali del Comune: "Confidiamo nella presa di posizione del signor Sindaco e, altrettanto del Presidente del consiglio, al fine di rendere giustizia sociale ai lavoratori di codesto Ente. Ci riserviamo di valutare ogni risvolto del caso e le conseguenti azioni legali o sindacali."







