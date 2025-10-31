Sezioni
Cronaca

» Meteo
31/10/2025 08:53:00

Meteo. Piogge e temporali, è ancora allerta gialla in Sicilia. Ma nel weekend migliora

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/1761897281-0-meteo-piogge-e-temporali-e-ancora-allerta-gialla-in-sicilia-ma-nel-weekend-migliora.jpg

La Protezione civile regionale ha diramato per venerdì 31 ottobre un’allerta meteo gialla su tutta la Sicilia. Dopo una notte di forti temporali, soprattutto nel settore orientale, l’isola si prepara a una giornata ancora instabile, seguita da un graduale miglioramento nel weekend.

 

Venerdì 31 ottobre: piogge e temporali, poi un lento miglioramento

Il maltempo non molla la Sicilia. Una bassa pressione sul Mediterraneo centrale continua a inviare impulsi perturbati che mantengono il cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Sono attese piogge diffuse e temporali sparsi, più intensi su Catanese, Siracusano ed Ennese, dove la notte scorsa si sono già registrati accumuli eccezionali:

 

Le temperature si mantengono miti: 17 gradi a Palermo, Agrigento, Siracusa e Trapani, 15 a Caltanissetta, 14 a Ragusa, 13 a Enna, mentre Catania e Messina si fermano a 18 gradi.
Nel pomeriggio i venti di scirocco tenderanno ad attenuarsi, sostituiti dal maestrale, che renderà molto mosso lo Stretto di Sicilia, con onde alte e condizioni difficili per la navigazione. Lo Ionio resta agitato, più tranquillo il Tirreno.

Solo in tarda serata si prevede una graduale attenuazione dei fenomeni.

 

Sabato 1° novembre: torna il sole su ovest, ancora nubi a est

Sabato la perturbazione si sposterà verso la Grecia, lasciando dietro di sé un clima più stabile.
Il miglioramento sarà evidente soprattutto su Trapanese e Agrigentino, dove si apriranno ampie schiarite e tornerà il sole.
Più nuvole invece sul versante tirrenico, tra Palermo e Messina, e sullo Ionio, con residue piogge tra Siracusa e Ragusa nelle ore del mattino.

Le temperature massime saranno in leggero calo a est e lungo il Tirreno, mentre altrove resteranno stazionarie. Il vento di maestrale continuerà a soffiare, ma senza eccessi.

Domenica 2 novembre: nuvole sparse, ma clima più mite

Domenica il tempo si manterrà variabile ma in miglioramento: cielo parzialmente nuvoloso, solo qualche piovasco isolato sui settori orientali, soprattutto tra Etna e costa ionica.
Le temperature torneranno a salire leggermente: nei principali capoluoghi costieri si potranno toccare i 20-22 gradi, mentre all’interno farà più fresco, specie al mattino.



