Meteo. Piogge e temporali, è ancora allerta gialla in Sicilia. Ma nel weekend migliora

31/10/2025 08:53:00

La Protezione civile regionale ha diramato per venerdì 31 ottobre un’allerta meteo gialla su tutta la Sicilia. Dopo una notte di forti temporali, soprattutto nel settore orientale, l’isola si prepara a una giornata ancora instabile, seguita da un graduale miglioramento nel weekend.

Venerdì 31 ottobre: piogge e temporali, poi un lento miglioramento

Il maltempo non molla la Sicilia. Una bassa pressione sul Mediterraneo centrale continua a inviare impulsi perturbati che mantengono il cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Sono attese piogge diffuse e temporali sparsi, più intensi su Catanese, Siracusano ed Ennese, dove la notte scorsa si sono già registrati accumuli eccezionali:

Le temperature si mantengono miti: 17 gradi a Palermo, Agrigento, Siracusa e Trapani, 15 a Caltanissetta, 14 a Ragusa, 13 a Enna, mentre Catania e Messina si fermano a 18 gradi.

Nel pomeriggio i venti di scirocco tenderanno ad attenuarsi, sostituiti dal maestrale, che renderà molto mosso lo Stretto di Sicilia, con onde alte e condizioni difficili per la navigazione. Lo Ionio resta agitato, più tranquillo il Tirreno.

Solo in tarda serata si prevede una graduale attenuazione dei fenomeni.

Sabato 1° novembre: torna il sole su ovest, ancora nubi a est

Sabato la perturbazione si sposterà verso la Grecia, lasciando dietro di sé un clima più stabile.

Il miglioramento sarà evidente soprattutto su Trapanese e Agrigentino, dove si apriranno ampie schiarite e tornerà il sole.

Più nuvole invece sul versante tirrenico, tra Palermo e Messina, e sullo Ionio, con residue piogge tra Siracusa e Ragusa nelle ore del mattino.

Le temperature massime saranno in leggero calo a est e lungo il Tirreno, mentre altrove resteranno stazionarie. Il vento di maestrale continuerà a soffiare, ma senza eccessi.

Domenica 2 novembre: nuvole sparse, ma clima più mite

Domenica il tempo si manterrà variabile ma in miglioramento: cielo parzialmente nuvoloso, solo qualche piovasco isolato sui settori orientali, soprattutto tra Etna e costa ionica.

Le temperature torneranno a salire leggermente: nei principali capoluoghi costieri si potranno toccare i 20-22 gradi, mentre all’interno farà più fresco, specie al mattino.



