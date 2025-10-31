Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
31/10/2025 11:53:00

All'Aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo c'è un nuovo parcheggio da 62 posti auto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/1761908163-0-all-aeroporto-falcone-e-borsellino-di-palermo-c-e-un-nuovo-parcheggio-da-62-posti-auto.jpg

Nuovo tassello nella strategia di sviluppo dell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo. È stato inaugurato il parcheggio P4, una nuova area di sosta da 62 posti auto, situata a pochi passi dal terminal partenze.

L’infrastruttura, realizzata dalla Gesap, società di gestione dello scalo, risponde all’esigenza di una clientela sempre più attenta a comfort, rapidità di accesso e qualità del servizio. Con l’apertura del P4, i posti auto complessivi dell’aeroporto salgono a 1.212, distribuiti tra le varie aree di sosta ufficiali.

 

Un parcheggio strategico e digitale

Il nuovo P4 si trova al piano partenze, alla fine del percorso viario lato Palermo, in una posizione strategica che consente tempi di accesso ridotti e un collegamento diretto con il terminal.
L’area è dotata di sistemi di pagamento digitali evoluti, sia alle casse automatiche situate vicino al terminal, sia in uscita tramite POS contactless, per garantire procedure rapide e intuitive.

 

Parte di un piano di sviluppo più ampio

L’apertura del P4 si inserisce in un progetto più ampio di modernizzazione e crescita infrastrutturale. Entro i prossimi mesi, Gesap prevede anche la realizzazione di altri 200 posti auto con l’estensione lato mare del parcheggio P2, per aumentare ulteriormente la capacità ricettiva.

“L’apertura del nuovo parcheggio P4 si inserisce in un piano di sviluppo più ampio, che vede al centro la valorizzazione della customer experience come leva competitiva per attrarre traffico, rafforzare le relazioni con i vettori e consolidare il ruolo del Falcone Borsellino come infrastruttura strategica nel Mediterraneo”, ha dichiarato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap.

 

Battisti ha inoltre sottolineato come l’aeroporto stia puntando su una visione chiara: efficienza, qualità e integrazione dei servizi. “Abbiamo accelerato negli ultimi mesi per realizzare piani e azioni concrete. L’evoluzione dello scalo passa anche da questi interventi che, pur nella loro dimensione operativa, riflettono una strategia orientata all’eccellenza e all’innovazione”, ha aggiunto il manager.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)