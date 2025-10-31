All'Aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo c'è un nuovo parcheggio da 62 posti auto

31/10/2025 11:53:00

Nuovo tassello nella strategia di sviluppo dell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo. È stato inaugurato il parcheggio P4, una nuova area di sosta da 62 posti auto, situata a pochi passi dal terminal partenze.

L’infrastruttura, realizzata dalla Gesap, società di gestione dello scalo, risponde all’esigenza di una clientela sempre più attenta a comfort, rapidità di accesso e qualità del servizio. Con l’apertura del P4, i posti auto complessivi dell’aeroporto salgono a 1.212, distribuiti tra le varie aree di sosta ufficiali.

Un parcheggio strategico e digitale

Il nuovo P4 si trova al piano partenze, alla fine del percorso viario lato Palermo, in una posizione strategica che consente tempi di accesso ridotti e un collegamento diretto con il terminal.

L’area è dotata di sistemi di pagamento digitali evoluti, sia alle casse automatiche situate vicino al terminal, sia in uscita tramite POS contactless, per garantire procedure rapide e intuitive.

Parte di un piano di sviluppo più ampio

L’apertura del P4 si inserisce in un progetto più ampio di modernizzazione e crescita infrastrutturale. Entro i prossimi mesi, Gesap prevede anche la realizzazione di altri 200 posti auto con l’estensione lato mare del parcheggio P2, per aumentare ulteriormente la capacità ricettiva.

“L’apertura del nuovo parcheggio P4 si inserisce in un piano di sviluppo più ampio, che vede al centro la valorizzazione della customer experience come leva competitiva per attrarre traffico, rafforzare le relazioni con i vettori e consolidare il ruolo del Falcone Borsellino come infrastruttura strategica nel Mediterraneo”, ha dichiarato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap.

Battisti ha inoltre sottolineato come l’aeroporto stia puntando su una visione chiara: efficienza, qualità e integrazione dei servizi. “Abbiamo accelerato negli ultimi mesi per realizzare piani e azioni concrete. L’evoluzione dello scalo passa anche da questi interventi che, pur nella loro dimensione operativa, riflettono una strategia orientata all’eccellenza e all’innovazione”, ha aggiunto il manager.



