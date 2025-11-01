Sezioni
Cittadinanza
01/11/2025 06:00:00

Trapani, stop al mercato del contadino per Ognissanti: “Troppa confusione"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/trapani-stop-al-mercato-del-contadino-per-ognissanti-troppa-confusione-davanti-al-ci-450.jpg

«Vista la coincidenza con la festività di Ognissanti, le organizzazioni di categoria hanno preferito sospendere il mercato del contadino per evitare disagi e sovrapposizioni con i fiorai». Così l’assessore ai Mercati e Fiere Andrea Vassallo spiega la decisione presa dal Comune di Trapani per il weekend del 1° novembre.

Il mercato del contadino non si terrà, quindi, nel fine settimana di Ognissanti. Una scelta condivisa con Coldiretti e FederAgri, arrivata in tempo per evitare la consueta “guerra dei fiori” tra i florovivaisti autorizzati e gli operatori del mercato agricolo. Da settembre, infatti, gli stand dei produttori locali sono stati trasferiti proprio davanti al cimitero comunale, nello slargo del Lungomare Dante Alighieri, oggi epicentro del commercio di piante e composizioni floreali in vista della commemorazione dei defunti.

Il trasferimento del mercato, avvenuto il 20 settembre, si è reso necessario per consentire i lavori di sistemazione dell’ex Giardino d’Inverno, che proseguiranno fino a giugno 2026. La nuova collocazione è funzionale e accessibile, ma in occasione delle ricorrenze del 1 e 2 novembre sarebbe stata impraticabile: l’area del lungomare è da giorni occupata dai fiorai, con un continuo via vai di cittadini diretti a rendere omaggio ai propri cari.

«Il flusso di persone verso il cimitero è enorme – aggiunge Vassallo – e sarebbe stato impossibile far convivere le due attività. Si è scelto di sospendere per due giorni, lasciando spazio ai florovivaisti e ai visitatori».

Sabato 1 novembre, quindi, niente mercato del contadino né mercato ittico, che tornerà operativo domenica 2 novembre. L’area resterà interamente dedicata ai fiorai e ai cittadini in visita al camposanto.

All’interno del cimitero, nel frattempo, sono stati completati i lavori di pulizia e manutenzione. L’assessore ai Servizi cimiteriali Peppe La Porta racconta che negli ultimi giorni «sono stati sospesi tutti gli interventi strutturali, riaperto il varco del gruppo 7 e ripulite le tombe dai calcinacci. Abbiamo potuto mettere in sicurezza gli alberi, aggiustare le scale e riempire le cisterne d’acqua. Gli operatori hanno terminato la disinfestazione e saranno impegnati anche durante il weekend per mantenere l’area ordinata».

Il cimitero comunale sarà aperto sabato 1 e domenica 2 novembre dalle 8 alle 17, con orario continuato. Dalle 8.30 alle 13.30 sarà attivo un servizio di assistenza per persone con difficoltà motorie, garantito dai volontari. La Polizia Locale presidierà gli ingressi e regolerà la viabilità lungo il Lungomare Dante Alighieri, dove sono previste anche aree di sosta dedicate ai pedoni e ai disabili.

Regole da rispettare al cimitero di Trapani

  • Accesso consentito solo a piedi: vietato entrare con auto, moto o biciclette.
  • Orario di apertura: 8.00–17.00 (continuato).
  • Servizio disabili con sedie a rotelle dalle 8.30 alle 13.30.
  • Bambini sotto i 12 anni solo se accompagnati da un adulto.
  • Vietato scattare foto o video alle tombe senza autorizzazione.
  • Niente volantinaggio, vendite ambulanti o elemosine all’interno.
  • Gettare fiori e rifiuti solo negli appositi contenitori.
  • Vietato introdurre scale, attrezzi o materiali non autorizzati.
  • Rispettare il silenzio e il decoro del luogo.

Con le pulizie completate e il lungomare interamente dedicato ai fiorai, Trapani si prepara a due giornate di raccoglimento e memoria. La città rallenta, si riempie di crisantemi e silenzio, e per un weekend si ferma a ricordare.









