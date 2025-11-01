1 Novembre: giustizia e referendum, stretta sul porno, Usa contro il Venezuela

01/11/2025 07:15:00

E' il 1° Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Passata al Senato la riforma della giustizia, è iniziata la campagna referendaria e sono nati i comitati per il Sì e per il No. Si è aperta anche la caccia ai testimonial dei due schieramenti

• Dal 12 novembre scatterà una stretta sull’accesso ai siti porno: per vederli sarà necessario dimostrare di avere 18 anni

• Le forze armate Usa sono pronte ad attaccare il Venezuela. Trump smentisce ma Maduro ha chiesto aiuto a Putin, Cina e Iran per scongiurare i bombardamenti



• Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas un corridoio sicuro per lasciare Gaza. La Croce Rossa ha consegnato a Israele altri tre corpi che forse appartengono agli ostaggi

• Il vicepresidente Usa J. D. Vance ha detto che lo shutdown potrebbe trasformare in un incubo il Giorno del Ringraziamento per milioni di americani

• I massacri in Sudan vengono confermati dagli impressionanti filmati che mostrano cumuli di cadaveri. Uno dei carnefici, Abu Lulu, sarebbe stato arrestato dai suoi stessi uomini per farne un capro espiatorio

• A Vasto di Chieti tre bambini dai 6 agli 8 anni stanno crescendo nei boschi in un riparo senza elettricità e senza andare a scuola. Per ora giudici e servizi sociali non hanno potuto fare nulla

• Alla società Campari sono state sequestrate azioni per 1,3 miliardi di euro per il sospetto di frode fiscale

• L’omicidio di Meredith Kercher ha ancora punti oscuri: uno degli inquirenti parla di un uomo dileguatosi dopo i fatti del 2007, ma per ora la Procura di Perugia non aprirà una nuova inchiesta

• Nonostante la crisi politica l’economia francese cresce più di quella tedesca, grazie soprattutto all’aumento della spesa pubblica

• La compagnia aerea greca Aegean sarà la prima a collegare con voli diretti l’Europa a Baghdad

• Boom di turisti a Roma per Ognissanti, ne sono attesi almeno 700 mila

• Nella sua prima intervista da allenatore della Juventus, Luciano Spalletti non ha escluso di potere agguantare lo scudetto. Intanto oggi riprende la Serie A

• Il Parlamento di Parigi ha votato una legge che definisce stupro qualsiasi atto sessuale non consensuale. La normativa arriva sulla scia del processo Pelicot

• In Gran Bretagna un’altra ministra del governo Starmer è finita sulla graticola per una casa: identici scandali avevano colpito due sue colleghe

• L’ex principe Andrea, raggiunto dalle sanzioni del fratello re Carlo d’Inghilterra, è stato cancellato dall’elenco ufficiale della nobiltà britannica

• Per lo sparo di Capodanno il deputato Emanuele Pozzolo, ex FdI, è stato condannato a un anno e 3 mesi

• È stata trovata morta a Siena Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni scomparsa il 28 ottobre. Non è chiaro come abbia perso la vita ma si pensa anche a un atto volontario

• In Valtellina un autobus con 7 studenti a bordo è finito in una scarpata. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi

• È stato arrestato il settimo killer del biologo Alessandro Coatti, che fu ucciso e fatto a pezzi in Colombia

• Una detenuta di 37 anni è stata scoperta a Rebibbia a fare sesso col marito durante un colloquio. Era presente il figlio minorenne

• Beni per oltre 100 milioni di euro tra immobili, gioielli e contanti sono stati sequestrati ad Anna Bettozzi, detta Lady Petrolio, per il suo coinvolgimento in un’inchiesta denominata Petrol-Mafie

• A Parigi Sinner ha battuto l’americano Sheldon e oggi in semifinale affronterà il tedesco Zverev

• Oggi al Master di Riad scende in campo il doppio formato da Paolini e Errani

• Il cinema è in piena crisi: gli incassi di ottobre negli Usa hanno registrato il peggior risultato degli ultimi 27 anni

• Sono scomparsi il poeta e scrittore Mario Diacono (95 anni), il sound designer Kent Gibson (77), il linguista Luciano Giannelli e l’artista visiva Alison Knowles (92)



Titoli

Corriere della Sera: La sfida per il referendum

la Repubblica: Giustizia / la battaglia / per il no

La Stampa: «Ponte, no a nuove gare / A febbraio i cantieri»

Il Sole 24 Ore: Sui prezzi gelata di ottobre (+1,2%)

Avvenire: Confusione atomica

Il Messaggero: Pa, giro di vite sui consulenti

Il Giornale: Tre casi di malagiustizia / che smentiscono le toghe

Qn: Corsa nucleare Usa-Russia / Trump: il fronte Venezuela

Il Fatto: Il Borsellino tradito: «Guai / a spezzare la magistratura»

Libero: La verità sullo stop al Ponte

La Verità: Pm accusa: i giudici vogliono governare

Il Mattino: «Il lavoro al Sud adesso cresce / Investiamo sulle competenze»

il Quotidiano del Sud: Trump mira al Venezuela

il manifesto: Giovinezza

Domani: Giustizia, sarà battaglia totale / Meloni punta a spaccare le toghe



