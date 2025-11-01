Sezioni
Cronaca
01/11/2025 07:15:00

1 Novembre: giustizia e referendum, stretta sul porno, Usa contro il Venezuela

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/1-novembre-giustizia-e-referendum-stretta-sul-porno-usa-contro-il-venezuela-450.png

E' il 1° Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. 

 

• Passata al Senato la riforma della giustizia, è iniziata la campagna referendaria e sono nati i comitati per il Sì e per il No. Si è aperta anche la caccia ai testimonial dei due schieramenti
• Dal 12 novembre scatterà una stretta sull’accesso ai siti porno: per vederli sarà necessario dimostrare di avere 18 anni
• Le forze armate Usa sono pronte ad attaccare il Venezuela. Trump smentisce ma Maduro ha chiesto aiuto a Putin, Cina e Iran per scongiurare i bombardamenti


• Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas un corridoio sicuro per lasciare Gaza. La Croce Rossa ha consegnato a Israele altri tre corpi che forse appartengono agli ostaggi
• Il vicepresidente Usa J. D. Vance ha detto che lo shutdown potrebbe trasformare in un incubo il Giorno del Ringraziamento per milioni di americani
• I massacri in Sudan vengono confermati dagli impressionanti filmati che mostrano cumuli di cadaveri. Uno dei carnefici, Abu Lulu, sarebbe stato arrestato dai suoi stessi uomini per farne un capro espiatorio
• A Vasto di Chieti tre bambini dai 6 agli 8 anni stanno crescendo nei boschi in un riparo senza elettricità e senza andare a scuola. Per ora giudici e servizi sociali non hanno potuto fare nulla
• Alla società Campari sono state sequestrate azioni per 1,3 miliardi di euro per il sospetto di frode fiscale
• L’omicidio di Meredith Kercher ha ancora punti oscuri: uno degli inquirenti parla di un uomo dileguatosi dopo i fatti del 2007, ma per ora la Procura di Perugia non aprirà una nuova inchiesta
• Nonostante la crisi politica l’economia francese cresce più di quella tedesca, grazie soprattutto all’aumento della spesa pubblica
• La compagnia aerea greca Aegean sarà la prima a collegare con voli diretti l’Europa a Baghdad
• Boom di turisti a Roma per Ognissanti, ne sono attesi almeno 700 mila
• Nella sua prima intervista da allenatore della Juventus, Luciano Spalletti non ha escluso di potere agguantare lo scudetto. Intanto oggi riprende la Serie A
• Il Parlamento di Parigi ha votato una legge che definisce stupro qualsiasi atto sessuale non consensuale. La normativa arriva sulla scia del processo Pelicot
• In Gran Bretagna un’altra ministra del governo Starmer è finita sulla graticola per una casa: identici scandali avevano colpito due sue colleghe
• L’ex principe Andrea, raggiunto dalle sanzioni del fratello re Carlo d’Inghilterra, è stato cancellato dall’elenco ufficiale della nobiltà britannica
• Per lo sparo di Capodanno il deputato Emanuele Pozzolo, ex FdI, è stato condannato a un anno e 3 mesi
• È stata trovata morta a Siena Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni scomparsa il 28 ottobre. Non è chiaro come abbia perso la vita ma si pensa anche a un atto volontario
• In Valtellina un autobus con 7 studenti a bordo è finito in una scarpata. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi
• È stato arrestato il settimo killer del biologo Alessandro Coatti, che fu ucciso e fatto a pezzi in Colombia
• Una detenuta di 37 anni è stata scoperta a Rebibbia a fare sesso col marito durante un colloquio. Era presente il figlio minorenne
• Beni per oltre 100 milioni di euro tra immobili, gioielli e contanti sono stati sequestrati ad Anna Bettozzi, detta Lady Petrolio, per il suo coinvolgimento in un’inchiesta denominata Petrol-Mafie
• A Parigi Sinner ha battuto l’americano Sheldon e oggi in semifinale affronterà il tedesco Zverev
• Oggi al Master di Riad scende in campo il doppio formato da Paolini e Errani
• Il cinema è in piena crisi: gli incassi di ottobre negli Usa hanno registrato il peggior risultato degli ultimi 27 anni
• Sono scomparsi il poeta e scrittore Mario Diacono (95 anni), il sound designer Kent Gibson (77), il linguista Luciano Giannelli e l’artista visiva Alison Knowles (92)

Titoli
Corriere della Sera: La sfida per il referendum
la Repubblica: Giustizia / la battaglia / per il no
La Stampa: «Ponte, no a nuove gare / A febbraio i cantieri»
Il Sole 24 Ore: Sui prezzi gelata di ottobre (+1,2%)
Avvenire: Confusione atomica
Il Messaggero: Pa, giro di vite sui consulenti
Il Giornale: Tre casi di malagiustizia / che smentiscono le toghe
Qn: Corsa nucleare Usa-Russia / Trump: il fronte Venezuela
Il Fatto: Il Borsellino tradito: «Guai / a spezzare la magistratura»
Libero: La verità sullo stop al Ponte
La Verità: Pm accusa: i giudici vogliono governare
Il Mattino: «Il lavoro al Sud adesso cresce / Investiamo sulle competenze»
il Quotidiano del Sud: Trump mira al Venezuela
il manifesto: Giovinezza
Domani: Giustizia, sarà battaglia totale / Meloni punta a spaccare le toghe



