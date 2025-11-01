Trapani, Carabinieri: denunce, sanzioni e un parcheggiatore abusivo fermato

01/11/2025 11:26:00

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trapani, che nella giornata di ieri hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione e repressione dei reati, in linea con quanto stabilito nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’operazione, condotta con diversi posti di blocco dislocati in vari punti della città, ha portato a numerose denunce, sanzioni e sequestri.

In particolare, i militari hanno deferito alla Procura della Repubblica di Trapani:

un 18enne trapanese , sottoposto all’obbligo di dimora, sorpreso a bordo di un’auto nel comune di Erice;

, sottoposto all’obbligo di dimora, sorpreso a bordo di un’auto nel comune di Erice; un 43enne trovato in possesso di strumenti da taglio vietati e di un cavo di rame lungo 30 metri , di cui non ha saputo giustificare la provenienza;

trovato in possesso di strumenti da taglio vietati e di un , di cui non ha saputo giustificare la provenienza; un 31enne sottoposto alla sorveglianza speciale , risultato assente da casa al momento del controllo;

sottoposto alla , risultato assente da casa al momento del controllo; un 32enne denunciato per guida in stato di ebbrezza ;

denunciato per ; due uomini di 29 e 33 anni , sorpresi alla guida senza patente mai conseguita, in condizioni di recidiva nel biennio ;

, sorpresi alla guida senza patente mai conseguita, in ; un 43enne sorpreso a Piazzale Ilio mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo.

Nel complesso, i Carabinieri hanno identificato oltre 140 persone e controllato 80 veicoli, elevando diverse sanzioni al Codice della Strada, ritirando due patenti e sottoponendo un veicolo a sequestro.

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che i servizi straordinari di controllo continueranno per tutto il fine settimana, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa nel territorio trapanese.



