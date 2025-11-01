Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
01/11/2025 11:26:00

Trapani, Carabinieri: denunce, sanzioni e un parcheggiatore abusivo fermato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/trapani-carabinieri-denunce-sanzioni-e-un-parcheggiatore-abusivo-fermato-450.jpg

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trapani, che nella giornata di ieri hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione e repressione dei reati, in linea con quanto stabilito nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’operazione, condotta con diversi posti di blocco dislocati in vari punti della città, ha portato a numerose denunce, sanzioni e sequestri.

In particolare, i militari hanno deferito alla Procura della Repubblica di Trapani:

  • un 18enne trapanese, sottoposto all’obbligo di dimora, sorpreso a bordo di un’auto nel comune di Erice;
  • un 43enne trovato in possesso di strumenti da taglio vietati e di un cavo di rame lungo 30 metri, di cui non ha saputo giustificare la provenienza;
  • un 31enne sottoposto alla sorveglianza speciale, risultato assente da casa al momento del controllo;
  • un 32enne denunciato per guida in stato di ebbrezza;
  • due uomini di 29 e 33 anni, sorpresi alla guida senza patente mai conseguita, in condizioni di recidiva nel biennio;
  • un 43enne sorpreso a Piazzale Ilio mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo.

Nel complesso, i Carabinieri hanno identificato oltre 140 persone e controllato 80 veicoli, elevando diverse sanzioni al Codice della Strada, ritirando due patenti e sottoponendo un veicolo a sequestro.

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che i servizi straordinari di controllo continueranno per tutto il fine settimana, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa nel territorio trapanese.



Cronaca | 2025-10-31 17:12:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/uomo-di-61-anni-arrestato-per-violenza-sessuale-250.jpg

Uomo di 61 anni arrestato per violenza sessuale

 La Polizia ha arrestato un uomo di 61 anni di Capo d'Orlando con l’accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe approfittato della fiducia della vittima, con cui...







Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)