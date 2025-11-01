Trapani, Carabinieri: denunce, sanzioni e un parcheggiatore abusivo fermato

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trapani, che nella giornata di ieri hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione e repressione dei reati, in linea con quanto stabilito nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
L’operazione, condotta con diversi posti di blocco dislocati in vari punti della città, ha portato a numerose denunce, sanzioni e sequestri.
In particolare, i militari hanno deferito alla Procura della Repubblica di Trapani:
- un 18enne trapanese, sottoposto all’obbligo di dimora, sorpreso a bordo di un’auto nel comune di Erice;
- un 43enne trovato in possesso di strumenti da taglio vietati e di un cavo di rame lungo 30 metri, di cui non ha saputo giustificare la provenienza;
- un 31enne sottoposto alla sorveglianza speciale, risultato assente da casa al momento del controllo;
- un 32enne denunciato per guida in stato di ebbrezza;
- due uomini di 29 e 33 anni, sorpresi alla guida senza patente mai conseguita, in condizioni di recidiva nel biennio;
- un 43enne sorpreso a Piazzale Ilio mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo.
Nel complesso, i Carabinieri hanno identificato oltre 140 persone e controllato 80 veicoli, elevando diverse sanzioni al Codice della Strada, ritirando due patenti e sottoponendo un veicolo a sequestro.
L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che i servizi straordinari di controllo continueranno per tutto il fine settimana, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa nel territorio trapanese.