Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
01/11/2025 06:00:00

Domenica al Museo e visite guidate: ingressi gratis e visite tra arte e archeologia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/domenica-al-museo-e-visite-guidate-ingressi-gratis-e-visite-tra-arte-e-archeologia-450.jpg

Un fine settimana all’insegna dell’arte, della natura e dell’archeologia attende la provincia di Trapani.

Sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 saranno due giornate ricche di appuntamenti nei principali luoghi della cultura, con visite guidate, laboratori per bambini e aperture straordinarie.

Domenica al Museo: ingressi gratuiti in tutta la provincia. Domenica 2 novembre torna la “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette di visitare gratuitamente musei, aree archeologiche e parchi statali in tutta Italia. Nel Trapanese apriranno senza biglietto il Parco archeologico di Selinunte, Segesta, Cave di Cusa e Pantelleria, oltre al Parco di Lilibeo-Marsala e all’Area di Capo Boeo. Accesso libero anche al Museo del Satiro di Mazara del Vallo, al Castello Grifeo di Partanna e all’ex Stabilimento Florio di Favignana. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con prenotazione dove prevista. 

 

Selinunte: visite e laboratorio sull’ulivo Il Parco archeologico di Selinunte, tra i più vasti d’Europa, sarà a ingresso gratuito domenica 2 e martedì 4 novembre, in occasione della prima domenica del mese e della Giornata delle Forze Armate. Domenica alle 11 i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio dedicato all’ulivo e alla sua storia, tra mito, natura e riciclo creativo. Per gli adulti, Coopculture propone visite guidate ai templi della Collina orientale, in programma il 1°, 3 e 4 novembre (ore 10.30 e 11.45), condotte dagli archeologi del Parco. Oltre ai percorsi accompagnati, i visitatori potranno esplorare in autonomia l’area con bici a noleggio e audioguide multilingua. 

 

Segesta: tra mito, archeologia e frutta Martorana Ingresso gratuito anche al Parco archeologico di Segesta sabato 2 e martedì 4 novembre. Il programma include visite guidate al maestoso Tempio dorico (1, 3 e 4 novembre) e, domenica alle 11, un laboratorio per bambini dedicato alla frutta Martorana e al mito di Demetra e Kore, legato alla fertilità della terra. L’iniziativa nasce in parallelo a un recente ritrovamento nel sito: una statuina di Demetra, oggetto di nuove ricerche da parte del Parco. 

 

Marsala: weekend di visite a Lilibeo A Marsala proseguono invece le aperture invernali dei siti del Parco Archeologico di Lilibeo, con visite guidate ogni weekend a cura di ArcheOfficina. I percorsi comprendono la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l’Ipogeo di Crispia Salvia, luoghi di grande fascino e testimonianza della storia antica della città. Le visite si tengono sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con partenza ogni ora. Biglietti da 4 a 5 euro (ridotti per studenti e under 18) o ticket unico da 12 a 7 euro.  Per informazioni e prenotazioni: 351 4849420 – lilibeo@archeofficina.com.

 









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)