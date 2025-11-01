Domenica al Museo e visite guidate: ingressi gratis e visite tra arte e archeologia

01/11/2025 06:00:00

Un fine settimana all’insegna dell’arte, della natura e dell’archeologia attende la provincia di Trapani.

Sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 saranno due giornate ricche di appuntamenti nei principali luoghi della cultura, con visite guidate, laboratori per bambini e aperture straordinarie.

Domenica al Museo: ingressi gratuiti in tutta la provincia. Domenica 2 novembre torna la “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette di visitare gratuitamente musei, aree archeologiche e parchi statali in tutta Italia. Nel Trapanese apriranno senza biglietto il Parco archeologico di Selinunte, Segesta, Cave di Cusa e Pantelleria, oltre al Parco di Lilibeo-Marsala e all’Area di Capo Boeo. Accesso libero anche al Museo del Satiro di Mazara del Vallo, al Castello Grifeo di Partanna e all’ex Stabilimento Florio di Favignana. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con prenotazione dove prevista.

Selinunte: visite e laboratorio sull’ulivo Il Parco archeologico di Selinunte, tra i più vasti d’Europa, sarà a ingresso gratuito domenica 2 e martedì 4 novembre, in occasione della prima domenica del mese e della Giornata delle Forze Armate. Domenica alle 11 i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio dedicato all’ulivo e alla sua storia, tra mito, natura e riciclo creativo. Per gli adulti, Coopculture propone visite guidate ai templi della Collina orientale, in programma il 1°, 3 e 4 novembre (ore 10.30 e 11.45), condotte dagli archeologi del Parco. Oltre ai percorsi accompagnati, i visitatori potranno esplorare in autonomia l’area con bici a noleggio e audioguide multilingua.

Segesta: tra mito, archeologia e frutta Martorana Ingresso gratuito anche al Parco archeologico di Segesta sabato 2 e martedì 4 novembre. Il programma include visite guidate al maestoso Tempio dorico (1, 3 e 4 novembre) e, domenica alle 11, un laboratorio per bambini dedicato alla frutta Martorana e al mito di Demetra e Kore, legato alla fertilità della terra. L’iniziativa nasce in parallelo a un recente ritrovamento nel sito: una statuina di Demetra, oggetto di nuove ricerche da parte del Parco.

Marsala: weekend di visite a Lilibeo A Marsala proseguono invece le aperture invernali dei siti del Parco Archeologico di Lilibeo, con visite guidate ogni weekend a cura di ArcheOfficina. I percorsi comprendono la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l’Ipogeo di Crispia Salvia, luoghi di grande fascino e testimonianza della storia antica della città. Le visite si tengono sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con partenza ogni ora. Biglietti da 4 a 5 euro (ridotti per studenti e under 18) o ticket unico da 12 a 7 euro. Per informazioni e prenotazioni: 351 4849420 – lilibeo@archeofficina.com.



