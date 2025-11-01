Alcamo: la Giunta Surdi adotta lo schema di bilancio 2026-28

01/11/2025 19:05:00



La Giunta comunale di Alcamo ha adottato lo schema di bilancio di previsione 2026–2028 . L’adozione del documento consente di avviare le attività di pianificazione e gestione, assicurando continuità ai servizi per la collettività.

“Adottare nei tempi lo schema di bilancio è un segnale importante di efficienza amministrativa e di responsabilità istituzionale. Ci permette di garantire una

programmazione ordinata e di affrontare in anticipo le sfide del nuovo anno. Un risultato che è il frutto di un lavoro di squadra tra l’Amministrazione e gli uffici finanziari che hanno operato, con impegno e precisione, per consegnare un bilancio coerente con la programmazione indicata nella nota di aggiornamento al DUP, già esitata nei giorni

scorsi.” - dichiara l’assessore alla programmazione economico finanziaria Baldo Mancuso.

Il documento, a breve, sarà trasmesso al Consiglio Comunale per la discussione e l’approvazione definitiva, completando così il percorso previsto dalla legge per la piena

operatività del bilancio di previsione 2026–2028.

Nuovo defibrillatore in piazza Ciullo dedicato alla memoria di Vito Cottone

Da oggi Alcamo può contare su un nuovo presidio per la salute pubblica. In piazza Ciullo è stato installato un defibrillatore automatico esterno, a disposizione della collettività, dedicato alla memoria di Vito Cottone, consigliere comunale e infermiere scomparso lo scorso anno.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco Domenico Surdi, il presidente del Consiglio comunale Saverio Messana, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano, e il direttore dell’UOC Coordinamento inter-aziendale pandemia dell’Asp di Trapani, Mario Minore.

“Il defibrillatore – hanno dichiarato congiuntamente Surdi e Messana – è il frutto di una raccolta fondi promossa dai colleghi dell’Asp di Vito Cottone. La famiglia ha scelto di destinarla all’acquisto di questo strumento, utile a salvare vite sia di adulti che di bambini in caso di arresto cardiaco. È un gesto che riflette l’altruismo e il senso del dovere che hanno sempre contraddistinto Vito, infermiere sempre pronto ad aiutare gli altri. Durante la pandemia, nonostante la malattia, ha continuato con dedizione a operare in prima linea nel reparto Covid dell’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo.”

Durante la cerimonia è stata anche scoperta e benedetta da Padre Saverio Renda una targa commemorativa, che ricorda Cottone come “esempio di instancabile senso del dovere e altruismo verso la comunità”. Il defibrillatore è stato collocato accanto all’ingresso principale del Palazzo di Città, nel cuore del centro storico, in una posizione facilmente accessibile a tutti.



