Alcamo: la Giunta Surdi adotta lo schema di bilancio 2026-28
La Giunta comunale di Alcamo ha adottato lo schema di bilancio di previsione 2026–2028 . L’adozione del documento consente di avviare le attività di pianificazione e gestione, assicurando continuità ai servizi per la collettività.
“Adottare nei tempi lo schema di bilancio è un segnale importante di efficienza amministrativa e di responsabilità istituzionale. Ci permette di garantire una programmazione ordinata e di affrontare in anticipo le sfide del nuovo anno. Un risultato che è il frutto di un lavoro di squadra tra l’Amministrazione e gli uffici finanziari che hanno operato, con impegno e precisione, per consegnare un bilancio coerente con la programmazione indicata nella nota di aggiornamento al DUP, già esitata nei giorni scorsi.” - dichiara l’assessore alla programmazione economico finanziaria Baldo Mancuso.
Il documento, a breve, sarà trasmesso al Consiglio Comunale per la discussione e l’approvazione definitiva, completando così il percorso previsto dalla legge per la piena operatività del bilancio di previsione 2026–2028.
*****
Nuovo defibrillatore in piazza Ciullo dedicato alla memoria di Vito Cottone
Da oggi Alcamo può contare su un nuovo presidio per la salute pubblica. In piazza Ciullo è stato installato un defibrillatore automatico esterno, a disposizione della collettività, dedicato alla memoria di Vito Cottone, consigliere comunale e infermiere scomparso lo scorso anno.
Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco Domenico Surdi, il presidente del Consiglio comunale Saverio Messana, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano, e il direttore dell’UOC Coordinamento inter-aziendale pandemia dell’Asp di Trapani, Mario Minore.
“Il defibrillatore – hanno dichiarato congiuntamente Surdi e Messana – è il frutto di una raccolta fondi promossa dai colleghi dell’Asp di Vito Cottone. La famiglia ha scelto di destinarla all’acquisto di questo strumento, utile a salvare vite sia di adulti che di bambini in caso di arresto cardiaco. È un gesto che riflette l’altruismo e il senso del dovere che hanno sempre contraddistinto Vito, infermiere sempre pronto ad aiutare gli altri. Durante la pandemia, nonostante la malattia, ha continuato con dedizione a operare in prima linea nel reparto Covid dell’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo.”
Durante la cerimonia è stata anche scoperta e benedetta da Padre Saverio Renda una targa commemorativa, che ricorda Cottone come “esempio di instancabile senso del dovere e altruismo verso la comunità”. Il defibrillatore è stato collocato accanto all’ingresso principale del Palazzo di Città, nel cuore del centro storico, in una posizione facilmente accessibile a tutti.
