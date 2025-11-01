Calatafimi: terminati i lavori di messa in sicurezza dello stadio comunale "Sasi" 

01/11/2025 14:00:00

Lo stadio comunale “Sasi” di Calatafimi Segesta torna finalmente a disposizione della città e dei tifosi. Nei giorni scorsi sono stati consegnati i locali spogliatoi e l’intera struttura sportiva alla società USD Calatafimi Don Bosco, dopo un importante intervento di messa in sicurezza che ha reso l’impianto nuovamente fruibile in piena sicurezza.

L’intervento, del valore di circa 110 mila euro, è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana e all’impegno dell’on. Stefano Pellegrino insieme al gruppo politico Forza Italia Calatafimi Segesta.



Il progetto è stato predisposto dal settore Lavori Pubblici, a cura dell’ing. Stefano Bonaiuto, con lavori affidati alla ditta Saullo di Alcamo durante i mesi estivi e autunnali.

La riqualificazione ha riguardato la messa in sicurezza dei locali tecnici, degli spogliatoi e dei servizi per il pubblico, con un completo revamping dell’impianto elettrico e l’installazione di luci a LED. Sono stati inoltre sostituiti infissi, porte e ripristinati i cancelli di sicurezza dell’intero impianto sportivo.

“È un’altra scommessa vinta, ma anche un nuovo obiettivo da raggiungere: far tornare i tifosi allo stadio dopo anni di assenza, per il bene dello sport e della passione calcistica dei nostri ragazzi”, ha dichiarato l’amministrazione comunale. Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre all’on. Pellegrino, il sindaco, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Ferrisi, la Giunta municipale, diversi consiglieri comunali e il presidente della Don Bosco Alessandro Balduccio con la dirigenza della società sportiva.

*****

In funzione le pompe di rilancio idrico a Ponte Patti e Tre Croci

Buone notizie per la città di Calatafimi Segesta: da ieri sono nuovamente operative tutte le pompe delle stazioni di rilancio di Ponte Patti e Tre Croci, a conclusione di un intervento di efficientamento che rafforza in modo decisivo l’autonomia idrica del territorio.

Grazie a un finanziamento regionale di circa 200 mila euro, ottenuto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e coordinato dal direttore Salvo Cocina, è stato possibile realizzare il revamping dei cinque pozzi di contrada San Giovanni, la riattivazione del pozzo Tre Croci e la messa in efficienza di tutte le pompe delle stazioni di rilancio, compresa quella presso la scuola F. Vivona.

L’intervento, frutto del lavoro congiunto dell’amministrazione comunale e degli uffici servizi a rete diretti dall’architetto Francesco Scandariato e dal geometra Francesco Scaturro, ha consentito di evitare le gravi conseguenze della crisi idrica che ha colpito molte aree della Sicilia.

Con il ripristino completo delle pompe, Calatafimi Segesta raggiunge oggi un’autonomia idrica pari a circa l’80% del fabbisogno cittadino, riducendo notevolmente la dipendenza dal sistema idrico sovracomunale di Sicilacque.

Inoltre, tutte le stazioni di pompaggio sono ora dotate di pompe di backup, per garantire la continuità del servizio in caso di guasti o emergenze.

Un risultato che rappresenta non solo un passo avanti tecnico, ma anche un traguardo amministrativo importante nel segno della resilienza e dell’autosufficienza idrica per la comunità calatafimese.



