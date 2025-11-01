Sezioni
01/11/2025 14:30:00

Pesca in Sicilia, nuove risorse dalla Regione per lo sviluppo dell'economia blu

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/pesca-in-sicilia-nuove-risorse-dalla-regione-per-lo-sviluppo-dell-economia-blu-450.jpg

Il Dipartimento regionale della Pesca mediterranea ottiene dal Ministero dell’Agricoltura una rimodulazione dei fondi del Piano nazionale della Pesca (Pn Fempa) 2021-2027, destinata a rafforzare lo sviluppo sostenibile delle attività ittica e acquacoltura in Sicilia.

 

Grazie all’integrazione di oltre 3,6 milioni di euro, saranno finanziati i Gruppi di azione locale della Pesca (Galpa) Riviera Jonica e Sud-Est, includendo nuove aree costiere che in precedenza non avevano ricevuto sostegno. L’obiettivo, spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, è «promuovere un’economia blu siciliana, potenziare il settore in modo ecologicamente responsabile e socialmente inclusivo, e creare nuove opportunità di lavoro per le comunità costiere».

 

I Comuni coinvolti nel Galpa Riviera Jonica comprendono Aci Castello, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Catania, Letojanni, Giardini Naxos, Sant’Alessio Siculo, Riposto e Augusta. Nel Galpa Sud-Est rientrano Vittoria, Acate, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli. Finora, le prime sei strategie di sviluppo locale hanno già ricevuto oltre 18 milioni di euro.

 

L’integrazione delle nuove risorse punta a garantire uno sviluppo equilibrato lungo tutto il periplo della Sicilia, con attenzione particolare alle zone del litorale messinese e del sud-est dell’Isola, fino ad oggi escluse da finanziamenti adeguati, consolidando così un percorso di crescita sostenibile per l’intero settore marittimo regionale.









