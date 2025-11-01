Sezioni
Cronaca

01/11/2025

Paura sulla A29: auto in fiamme, salvi due bambini

Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini, dove si è verificato un grave incidente tra due auto, una Lancia Y e una Peugeot.

Secondo le prime ricostruzioni, la Lancia Y — con a bordo due turisti stranieri — avrebbe perso improvvisamente il controllo, sbandando e finendo contro la Peugeot che procedeva nella stessa direzione di marcia. Dopo l’impatto, la Lancia ha preso fuoco.

A bordo della Peugeot viaggiava un papà con due bambini, rimasti fortunatamente illesi grazie all’uso delle cinture di sicurezza. Anche i due turisti della Lancia sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente l’auto.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia stradale e l’Anas, che ha disposto la chiusura temporanea del tratto tra Carini e Capaci per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

Nessuna conseguenza grave per le persone coinvolte, solo tanta paura e un’auto completamente distrutta dalle fiamme.



