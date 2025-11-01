Sezioni
Istituzioni
01/11/2025 11:30:00

A Trapani si celebra il 4 Novembre: Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/1761992857-0-a-trapani-si-celebra-il-4-novembre-giornata-dell-unita-nazionale-e-delle-forze-armate.png

Il 4 novembre è una data che appartiene alla storia d’Italia. Si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ricorrenza che ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale e la conquista dell’unità del Paese, ma che al tempo stesso rinnova la gratitudine verso le donne e gli uomini che ogni giorno servono la Repubblica con dedizione e spirito di sacrificio.

 

Quest’anno la giornata sarà ancora più significativa, dopo che con la legge 1 marzo 2024 n. 27 è stata riconosciuta come festa nazionale, a testimonianza della fiducia e del rispetto che cittadini e istituzioni nutrono nei confronti delle Forze Armate. È un’occasione per rinsaldare un legame storico e valoriale fondato su amore per la Patria, solidarietà, senso di responsabilità e servizio alla comunità.

A Trapani, le celebrazioni si terranno martedì 4 novembre 2025, con una cerimonia pubblica alle ore 11.30 presso il Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto. Parteciperanno le autorità civili, militari e religiose, le associazioni combattentistiche e d’Arma, oltre a una rappresentanza di scolaresche.

Il programma prevede:

  • Ore 11.30 – Alzabandiera e deposizione della corona d’alloro
  • Ore 11.35 – Benedizione e preghiera del Vescovo di Trapani
  • Ore 11.40 – Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica
  • A seguire – Consegna della Bandiera Italiana all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Misiliscemi
  • Ore 17.00 – Ammainabandiera

 

Nel corso della giornata, in adesione all’iniziativa nazionale “Caserme Aperte”, i cittadini potranno visitare alcuni siti e strutture militari del territorio, tra cui la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Trapani e il 37° Stormo dell’Aeronautica Militare di Birgi.

Inoltre, il Palazzo del Governo sarà aperto al pubblico dal termine della cerimonia e fino alle ore 18.00, ospitando una mostra di uniformi storiche che ripercorre la storia e l’evoluzione delle Forze Armate italiane.

 









