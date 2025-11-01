Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
01/11/2025 15:31:00

Concorsi regionali, Chinnici (PD): "Perchè tutte le prove si volgono a Siracusa?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/1762007709-0-concorsi-regionali-chinnici-pd-perche-tutte-le-prove-si-volgono-a-siracusa.jpg

“Perché la Sicilia occidentale continua a essere esclusa dalla scelta delle sedi concorsuali, costringendo migliaia di candidati a viaggi estenuanti e costosi verso Siracusa?”.
È questa la domanda al centro dell’interrogazione urgente presentata all’Ars dall’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico e vicepresidente della V Commissione Lavoro, sottoscritta da tutti i parlamentari regionali del PD Sicilia.

 

“Con questa interrogazione – spiega Chinnici – chiediamo al Presidente della Regione e all’Assessore alle Autonomie locali di chiarire quali iniziative intendano adottare per garantire pari opportunità a tutti i cittadini siciliani nell’accesso ai pubblici impieghi. La concentrazione delle prove concorsuali al Centro Fiera del Sud di Siracusa crea una evidente disparità territoriale e un aggravio economico per i residenti delle province occidentali, vista la distanza e le pessime condizioni delle vie di trasporto, sia stradali che ferroviarie”.

 

Nel testo si sottolinea come la scelta di un’unica sede a Siracusa violi il principio di uguaglianza e disattenda le norme sul decentramento territoriale.
Palermo – aggiunge Chinnici – è la sede naturale per ospitare le prove della Sicilia occidentale. La Fiera del Mediterraneo dispone di spazi ampi e sicuri e potrebbe accogliere le sessioni concorsuali. Chiediamo alla Regione di attivarsi con Formez PA e di siglare un protocollo con il Comune di Palermo per rendere questa soluzione stabile e strutturale”. Il PD chiede inoltre al Governo regionale se sia a conoscenza delle criticità legate alla mobilità e quali azioni siano state avviate per sostenere i candidati delle province occidentali. “È ora di porre fine a questa ingiustizia territoriale – conclude Chinnici –. Garantire una sede concorsuale a Palermo non è solo una questione di equità, ma anche di buon senso amministrativo e di attenzione verso i giovani che aspirano a servire la pubblica amministrazione”.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)