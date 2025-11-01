Offese alla consigliera Marzia Patti, solidarietà della Cisl Palermo Trapani

01/11/2025 18:25:00

“Il linguaggio non violento è alla base del rispetto e della convivenza civile, tanto nella società quanto nella politica. Gravissimo l'episodio di offese di genere rivolte alla consigliera del PD di Trapani, Marzia Patti, alla quale va la nostra solidarietà”. Così Federica Badami, segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, e Vania Pellerito, coordinatrice delle Politiche di genere della stessa organizzazione, intervengono dopo le frasi offensive rivolte alla consigliera.

“È grave – aggiungono – pensare di offendere con queste parole una donna nel dibattito politico, grave pensare di poter intimidire e, ancor peggio, ritenere normale l’uso di un linguaggio aggressivo e offensivo. Bisogna ancora fare molti passi avanti sul fronte del rispetto e della parità di genere”.

Le rappresentanti della Cisl sottolineano inoltre l’importanza della prevenzione culturale: “Noi siamo sempre pronti a fare la nostra parte, prima di tutto condannando con forza questi episodi e impegnandoci per diffondere la cultura del rispetto, a partire dalle scuole. L’antidoto alla violenza verbale – concludono – è l’educazione e il rispetto reciproco”.



