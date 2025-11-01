Sofia Sottile, 16 anni, da Castellammare del Golfo all'Alen Bottaini Academy 

01/11/2025 20:20:00

Castellammare del Golfo si unisce con orgoglio alla gioia della giovane concittadina Sofia Sottile, sedici anni, ammessa all’ultimo triennio dell’Accademia di Alen Bottaini di Torino, una delle scuole di danza più prestigiose a livello internazionale.

Sofia ha iniziato a danzare a soli tre anni e da allora non ha mai smesso di inseguire con determinazione il suo sogno. La sua crescita artistica è il risultato di anni di studio, impegno e sacrifici, condivisi con amore e sostegno dalla sua famiglia, il papà Antonino e la mamma Francesca, che l’hanno accompagnata passo dopo passo in questo percorso fatto di passione e disciplina.

Durante una cerimonia a Palazzo Crociferi, alla presenza dei familiari, il sindaco Fausto ha consegnato a Sofia Sottile una targa riconoscimento, simbolo dell’affetto e della stima della città nei confronti di una giovane che, con il suo talento, porta il nome di Castellammare del Golfo nel mondo della danza.

«Sofia è un esempio per tutti i suoi coetanei e la città ne è orgogliosa La sua dedizione, la costanza e il talento rappresentano i valori più autentici che devono essere obiettivo dei giovani e di tutta la comunità -ha detto il sindaco Giuseppe Fausto-. Il suo percorso dimostra che, con passione e sacrificio, si possono raggiungere obiettivi importanti. A nome di tutta l’amministrazione comunale e della città, porgo le più vive congratulazioni a Sofia, con l’augurio che questo sia solo il primo di tanti successi. Castellammare farà sempre il tifo per lei e le sarà accanto in questo certo percorso di talento».

Sofia ha mosso i primi passi a Trapani con la guida delle insegnanti Monica Montante e Giorgia Bevilacqua, proseguendo poi il suo percorso formativo al liceo coreutico Fardella Ximenes, dove ha potuto approfondire e perfezionare la propria tecnica.

Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi stage e concorsi nazionali e internazionali, distinguendosi per talento e sensibilità artistica, collezionando borse di studio, primi posti e riconoscimenti da Palermo a Catania, fino a Tirana e Roma, dove è stata notata da maestri di fama mondiale come Antonio Fini e Steve La Chance.

Adesso l’ammissione all’Alen Bottaini Academy (ABA), rappresenta per Sofia non solo un nuovo inizio, ma anche la conferma del valore del suo percorso.

Dopo il diploma, infatti, potrà sostenere audizioni presso le più importanti compagnie di danza europee, aprendo la strada a una promettente carriera artistica.



