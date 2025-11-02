Gol allo scadere: il Trapani vince a Crotone e "vede" i playoff

02/11/2025 16:56:00

Un gol all’ultimo respiro e il Trapani espugna Crotone, vincendo 2-1 e tornando al successo in trasferta, conquistando pure la terza vittoria in campionato nelle ultime quattro gare.

Per il Trapani si tratta di una vera e propria boccata di ossigeno, considerato che la squadra cercava il riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Potenza. L’allenatore Aronica alla vigilia aveva parlato di “rabbia” e, alla fine, è riuscito a trasmetterla alla propria squadra, capace di passare oltre le difficoltà.

Il Crotone, infatti, era partito meglio trovando il gol nei primi minuti con Gomez, anche se poi il direttore di gara lo aveva annullato. Scampato il pericolo, però, il Trapani il gol, questa volta buono, lo incassa lo stesso e sempre per via di una conclusione di Gomez. La squadra, però, questa volta ha avuto la forza di non scomporsi, ribaltandosi nella metà campo avversaria e trovando immediatamente il pari, al 18’, con un destro di Fischnaller.

La partita, a questo punto, diventa più equilibrata, almeno per quanto riguarda il primo tempo. Perché nella ripresa il Crotone inizia a spingere sull’acceleratore grazie al nuovo entrato Piovanello, ex granata, che fa il diavolo a quattro mettendo in seria difficoltà i centrali trapanesi.

Quando, ormai, la partita sembrava indirizzata verso il pareggio, però, ci ha pensato Francesco Grandolfo a deciderla, tornando al gol dopo un mese e mezzo. Per lui un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e per il Trapani tre punti che, per la prima volta dall’inizio della stagione, mettono i granata più vicini ai playoff (2 punti) che ai play-out (4 punti).



