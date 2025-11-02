02/11/2025 07:52:00

Assaltato un treno in Inghilterra, accoltellate 10 persone. Nove in gravi condizioni

Dieci persone in ospedale, di cui nove con ferite gravi: è il bilancio diffuso dalla polizia dell'accoltellamento avvenuto ieri sera a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King's Cross nel Cambridgeshire.



Indaga sulla vicenda anche l'antiterrorismo. Sul treno sono arrivati anche cani addestrati per fiutare ogni genere di pericolo, anche armi e stupefacenti. I media accorsi sul luogo sottolineano che gli inquirenti dovranno "mantenere la mente assolutamente aperta" per capire se a bordo c'è ancora qualcosa, come armi nascoste o stupefacenti, che possa rappresentare una minaccia.

Sky riporta che il servizio di ambulanza dell'Inghilterra orientale ha detto di aver dispiegato una "risposta su larga scala". Un portavoce ha spiegato che numerose ambulanze, comandanti tattici e la Hazardous Area Response Team sono intervenuti sul posto, insieme a squadre di terapia intensiva e agli elicotteri del soccorso sanitario East Anglian e Essex & Herts Air Ambulance. "Possiamo confermare di aver trasportato più pazienti in ospedale", ha dichiarato il portavoce.

La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone La Bbc scrive che, secondo la polizia, l'allarme è scattato alle 19:39 e sul posto sono intervenuti oltre 30 agenti, compresi ufficiali armati.

"Il fatto terribile accaduto su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti, e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nell'area dovrebbe seguire i consigli della polizia". Lo scrive il primo ministro Keir Starmer su X.

Un testimone presente sul treno ha raccontato a Sky News di aver visto una persona "coperta di sangue" che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l'aggressione avvenuta a Huntingdon, nel Cambridgeshire. "Si muovevano attraverso il vagone dicendo: 'Hanno un coltello, mi hanno accoltellato'", ha riferito l'uomo, che si è identificato come Gavin. "Erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito". ha raccontato un altro. Un testimone ha aggiunto che i passeggeri sono stati fatti scendere in stazione e che "più persone erano state accoltellate".

Ministra Interni Gb, evitate speculazioni su attacco al treno

"Sono profondamente rattristata nell'apprendere degli accoltellamenti a Huntingdon. I miei pensieri vanno a tutti coloro che sono stati colpiti", scrive su X la ministra degli Interni britannica, Shabana Mahmood. "Due sospettati sono stati immediatamente arrestati e posti in custodia cautelare. Sto ricevendo aggiornamenti regolari sull'indagine. Esorto le persone a evitare commenti e speculazioni in questa fase iniziale", aggiunge. Non sono ancora stati resi noti i possibili moventi, l'identità delle persone arrestate e il numero e le condizioni dei feriti.



