Dispersi nella notte, salvati due giovani escursionisti

02/11/2025 10:04:00

Notte di ricerche a Rocca Busambra, nel territorio tra Ficuzza e Corleone, dove due giovani escursionisti di 22 e 23 anni si erano smarriti durante un’escursione. L’allarme è scattato nella prima serata di sabato, quando la Centrale Operativa del 118 Palermo-Trapani ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) e il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Le due squadre del Soccorso Alpino, partite da Palermo, si sono coordinate con gli operatori del distaccamento forestale di Ficuzza e con il personale delle squadre antincendio delle postazioni Casotta e Valle Maria.

Dopo circa un’ora di ricerche, i due escursionisti sono stati individuati e raggiunti nella zona di Valle San Giorgio, visibilmente provati ma in buone condizioni di salute. Dopo una prima valutazione del personale sanitario del Soccorso Alpino, i ragazzi sono stati condotti fino al mezzo di coordinamento delle operazioni e poi trasferiti a Ficuzza, dove un’ambulanza del 118 li attendeva per ulteriori controlli.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha ricordato l’importanza di pianificare con attenzione le escursioni, specialmente in questo periodo dell’anno in cui le ore di luce sono ridotte, e di controllare accuratamente l’attrezzatura, dalle calzature all’abbigliamento.

Un ringraziamento è stato rivolto al personale del Corpo Forestale di Ficuzza e agli operatori delle squadre antincendio di Casotta e Valle Maria, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso.



