Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/11/2025 10:04:00

Dispersi nella notte, salvati due giovani escursionisti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-11-2025/dispersi-nella-notte-salvati-due-giovani-escursionisti-450.jpg

Notte di ricerche a Rocca Busambra, nel territorio tra Ficuzza e Corleone, dove due giovani escursionisti di 22 e 23 anni si erano smarriti durante un’escursione. L’allarme è scattato nella prima serata di sabato, quando la Centrale Operativa del 118 Palermo-Trapani ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) e il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Le due squadre del Soccorso Alpino, partite da Palermo, si sono coordinate con gli operatori del distaccamento forestale di Ficuzza e con il personale delle squadre antincendio delle postazioni Casotta e Valle Maria.

Dopo circa un’ora di ricerche, i due escursionisti sono stati individuati e raggiunti nella zona di Valle San Giorgio, visibilmente provati ma in buone condizioni di salute. Dopo una prima valutazione del personale sanitario del Soccorso Alpino, i ragazzi sono stati condotti fino al mezzo di coordinamento delle operazioni e poi trasferiti a Ficuzza, dove un’ambulanza del 118 li attendeva per ulteriori controlli.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha ricordato l’importanza di pianificare con attenzione le escursioni, specialmente in questo periodo dell’anno in cui le ore di luce sono ridotte, e di controllare accuratamente l’attrezzatura, dalle calzature all’abbigliamento.

Un ringraziamento è stato rivolto al personale del Corpo Forestale di Ficuzza e agli operatori delle squadre antincendio di Casotta e Valle Maria, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)