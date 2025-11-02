Sezioni
Istituzioni
02/11/2025 08:44:00

Castellammare del Golfo accoglie Sergio Mattarella: il Presidente in visita al cimitero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-11-2025/castellammare-del-golfo-accoglie-sergio-mattarella-il-presidente-in-visita-al-cimitero-450.jpg

Accolto con applausi, sorrisi e grande affetto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato anche quest’anno a Castellammare del Golfo, città d’origine della sua famiglia, per una visita privata al cimitero comunale, dove riposano i suoi cari.

Intorno alle 17 di ieri, in occasione della ricorrenza di Tutti i Santi, il Capo dello Stato — accompagnato dalla figlia Laura Mattarella — ha raggiunto la cappella di famiglia, sostando in raccoglimento davanti alle tombe della moglie Marisa Chiazzese e della nipote Maria Mattarella, scomparsa a 62 anni dopo una malattia.

Maria, figlia di Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Siciliana assassinato dalla mafia nel 1980, era segretaria generale della Regione e figura di grande rilievo nel mondo istituzionale siciliano.

Nel cimitero di Castellammare riposano anche Piersanti Mattarella, sepolto nella cappella principale di fronte al padre Bernardo, e gli altri membri della famiglia. Ogni anno, il 6 gennaio, in quel luogo si celebra una messa commemorativa in memoria di Piersanti.

Durante la visita odierna, il Presidente ha salutato e stretto la mano a molti cittadini, che lo hanno accolto con rispetto e familiarità, testimoniando il profondo legame tra la famiglia Mattarella e la comunità castellammarese.









