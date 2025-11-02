Tragedia in Sicilia: sedicenne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar, tre fermi

02/11/2025 09:59:00

Una serata che doveva essere come tante, trascorsa tra chiacchiere e risate con gli amici, si è trasformata in un incubo di sangue e terrore.

È successo ieri sera a Capizzi, piccolo comune sui Nebrodi, dove la vita di Giuseppe Di Dio, un ragazzo di appena 16 anni, è stata spezzata da una violenza brutale e inspiegabile.

Il giovane, studente del posto, si trovava in via Roma, davanti a un bar, insieme ad alcuni coetanei. Un momento di normalità spazzato via in pochi, terribili istanti.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto si sarebbe avvicinata al gruppo. Da essa sarebbe sceso un uomo armato che, senza alcuna esitazione, ha aperto il fuoco, mirando ad altezza d’uomo.

Una raffica di colpi ha raggiunto in pieno Giuseppe, che si è accasciato al suolo senza vita. Un altro giovane, suo amico, è rimasto ferito e trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta per la vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Capizzi, supportati dai militari della Compagnia di Mistretta, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Enna, competente per territorio.



Le indagini sono partite subito e, nel corso della notte, hanno portato al fermo di tre persone. Gli inquirenti, guidati dal capitano Silvio Imperato, mantengono il più stretto riserbo sulla loro posizione e sul possibile coinvolgimento nella sparatoria.

Gli investigatori non escludono alcuna pista: si lavora per ricostruire le ultime ore di vita di Giuseppe e le dinamiche che hanno portato alla violenza.

L’intera comunità di Capizzi è sotto shock, sconvolta da una tragedia che lascia sgomenti per la giovane età della vittima e l’assurdità dell’episodio.



