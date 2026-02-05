Cadavere in mare a Trapani: recuperato il corpo, ignote identità e cause della morte

05/02/2026 19:22:00

Il corpo senza vita di una persona è stato recuperato e trasferito a terra nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco nello specchio di mare davanti alla Colombaia, a Trapani.

L’allarme è scattato intorno al tramonto, quando una persona ha contattato la Capitaneria di Porto segnalando la presenza di un cadavere in acqua, nei pressi della storica isoletta. Sul posto è intervenuta immediatamente una motovedetta della Guardia costiera, seguita da una motovedetta dei vigili del fuoco del Comando provinciale.

Zona impervia e recupero complesso

Le operazioni non sono state semplici. Il corpo si trovava infatti in un tratto di mare particolarmente impervio e difficile da raggiungere, a ridosso della Colombaia, rendendo necessario l’intervento congiunto dei mezzi navali dei soccorritori.

Dopo il recupero, la salma è stata portata a terra per i primi accertamenti.

Ancora ignote identità e cause della morte

Il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno, non è stato in grado di stabilire al momento se si tratti di un uomo o di una donna. La lunga permanenza in acqua ha infatti reso difficili le prime valutazioni.

Restano da chiarire anche le cause del decesso: al momento non è possibile stabilire se si tratti di una morte naturale o se vi siano altre ipotesi. Saranno ulteriori accertamenti medico-legali e le indagini delle autorità competenti a fare luce sull’accaduto.



