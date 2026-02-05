Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Nera
05/02/2026 19:22:00

Cadavere in mare a Trapani: recuperato il corpo, ignote identità e cause della morte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/cadavere-in-mare-a-trapani-recuperato-il-corpo-ignote-identita-e-cause-della-morte-450.jpg

Il corpo senza vita di una persona è stato recuperato e trasferito a terra nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco nello specchio di mare davanti alla Colombaia, a Trapani.

L’allarme è scattato intorno al tramonto, quando una persona ha contattato la Capitaneria di Porto segnalando la presenza di un cadavere in acqua, nei pressi della storica isoletta. Sul posto è intervenuta immediatamente una motovedetta della Guardia costiera, seguita da una motovedetta dei vigili del fuoco del Comando provinciale.

 

Zona impervia e recupero complesso

Le operazioni non sono state semplici. Il corpo si trovava infatti in un tratto di mare particolarmente impervio e difficile da raggiungere, a ridosso della Colombaia, rendendo necessario l’intervento congiunto dei mezzi navali dei soccorritori.

Dopo il recupero, la salma è stata portata a terra per i primi accertamenti.

 

Ancora ignote identità e cause della morte

Il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno, non è stato in grado di stabilire al momento se si tratti di un uomo o di una donna. La lunga permanenza in acqua ha infatti reso difficili le prime valutazioni.

Restano da chiarire anche le cause del decesso: al momento non è possibile stabilire se si tratti di una morte naturale o se vi siano altre ipotesi. Saranno ulteriori accertamenti medico-legali e le indagini delle autorità competenti a fare luce sull’accaduto.

 

Image

 



Nera | 2026-02-05 09:15:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/strage-dei-cacciatori-sui-nebrodi-chi-e-l-uomo-indagato-250.jpg

Strage dei cacciatori sui Nebrodi, chi è l’uomo indagato

Ha 50 anni, lavora come bracciante agricolo nelle campagne di Patti, in provincia di Messina, e non ha precedenti penali. È questo il profilo dell’uomo indagato per il triplice omicidio avvenuto nel bosco di Caristia, sui Nebrodi,...







Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...