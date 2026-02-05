Strage dei cacciatori sui Nebrodi, chi è l’uomo indagato

05/02/2026 09:15:00

Ha 50 anni, lavora come bracciante agricolo nelle campagne di Patti, in provincia di Messina, e non ha precedenti penali. È questo il profilo dell’uomo indagato per il triplice omicidio avvenuto nel bosco di Caristia, sui

Nebrodi, dove sono stati uccisi tre cacciatori.

L’uomo, indicato con le iniziali A.S., è un vecchio amico di Antonio Gatani, una delle vittime. Secondo quanto emerge dalle indagini, avrebbe condiviso con Gatani la passione per la caccia. Agli inquirenti ha raccontato di essersi allontanato dal luogo della battuta prima che venissero esplosi i colpi mortali.

La Procura di Patti, guidata dal procuratore Angelo Cavallo, ipotizza però che A.S. possa trovarsi coinvolto nella sparatoria avvenuta in contrada Caristia, nelle campagne di Patti. Il cinquantenne è stato sentito la sera stessa del triplice delitto e avrebbe fornito una versione dei fatti ritenuta non del tutto convincente.

Non è stato sottoposto a fermo, ma gli investigatori hanno disposto una serie di accertamenti tecnici. Il 29 gennaio è stato effettuato un esame sui residui di polvere da sparo sulle mani dell’indagato, mentre il giorno successivo il suo fucile è stato sequestrato e sottoposto a perizia balistica. Sono in corso anche le analisi dei tamponi cutanei.

Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe avuto modo di trovarsi nell’area della battuta di caccia e, per questo, potrebbe presentare residui di polvere da sparo sugli abiti. Inoltre, dagli accertamenti emerge che l’ultimo colpo sarebbe stato esploso a distanza ravvicinata da una delle vittime, elemento che rafforza l’ipotesi di un confronto diretto.

Le vittime sono Antonio Gatani, 82 anni, di Patti, Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Niceto, e Davide Pino, 26 anni, di Patti. I tre erano legati da rapporti familiari e si trovavano insieme per una battuta di caccia.

Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica della sparatoria e stabilire eventuali responsabilità. Al momento, A.S. resta l’unico indagato per il triplice omicidio.



