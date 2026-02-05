Cosa sappiamo del cadavere recuperato in mare alla Colombaia di Trapani

05/02/2026 19:55:00

Sarebbe una donna la persona trovata senza vita nel tardo pomeriggio nello specchio di mare antistante il Castello di Mare – la Colombaia, a Trapani. L’allarme è scattato intorno al tramonto, dopo la segnalazione di un cittadino che ha contattato la Capitaneria di Porto di Trapani per la presenza di un cadavere in acqua nei pressi della storica isoletta.

Sul posto è intervenuta una motovedetta della Guardia costiera, seguita da un’unità navale dei Vigili del Fuoco di Trapani, che hanno avviato le operazioni di recupero. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa della zona impervia e difficile da raggiungere, a ridosso della Colombaia.

Per l’espletamento delle attività di competenza è stata impiegata una squadra operativa dei vigili del fuoco, integrata da personale specializzato Soccorritore Acquatico (S.A.), Speleo Alpino Fluviale (SAF) e da un’imbarcazione del Corpo. Una volta recuperata, la salma è stata trasferita a terra e condotta presso il distaccamento porto dei vigili del fuoco.

A causa dello stato di conservazione del corpo, non è stato possibile risalire alle cause del decesso. La salma è stata quindi messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che disporrà gli accertamenti necessari per chiarire identità e circostanze della morte.



