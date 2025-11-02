Sicilia: la Giunta regionale approva la manovra. Fondi per lavoro, sanità e Comuni

02/11/2025 06:00:00

Come promesso entro il 31 ottobre la giunta regionale, presieduta dal presidente Renato Schifani, ha approvato la manovra che ora passerà in commissione Bilancio.

La legge di stabilità regionale ed il bilancio triennale 2026/2028 vale circa 1 miliardo e 200 milioni, ci sono interventi per 300 milioni.

Cosa c’è in Finanziaria

Previsti 220 milioni di euro per le misure che incentivano le assunzioni a tempo indeterminato, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e incentivi, del valore di 15 milioni, per potenziare gli investimenti privati in edilizia.

Circa 300milioni di euro sono destinati a nuovi interventi, per i Comuni 350 milioni di euro a titolo di trasferimenti ordinari e 115 milioni a titolo di contributi per gli investimenti; si aggiungono poi 108 milioni di trasferimenti ordinari a favore dei Liberi Consorzi. Cinque milioni di finanziamento premiale per i Comuni che adottano regole e strategie volte a migliorare le performance di riscossione dei tributi locali.

In questa manovra c’è attenzione per il mondo del lavoro, l’articolo 1 prevede l’erogazione alle imprese di contributi del valore massimo pari al 10 per cento del costo annuale per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato. La misura prevede un plafond di 150 milioni all’anno per il triennio 2026-2028. Per accedere all’incentivo le imprese dovranno essere in regola con il Durc e con la normativa di settore. Ci sono poi anche 50 milioni di euro per le imprese che collegano le assunzioni alla realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale.

Stanziamenti anche per la Sanità, previsto il potenziamento del SovraCUP per la gestione delle liste di attesa delle Asp con uno stanziamento di 6,1 milioni di euro.

Un milione di euro è previsto per la prevenzione degli incendi nei parchi archeologici, un altro milione per l’erogazione di contributi alle scuole per l’acquisizione di attrezzature tecniche e/o di sussidi didattici destinati ai propri studenti con disabilità, stessa somma per il contrasto al disagio sociale. Stanziamenti anche per la realizzazione di parchi urbani (5mln), la creazione di un fondo di rotazione a favore dei Comuni per la prevenzione degli incendi boschivi (2mln). Confermati gli interventi contro il caro voli, gli stanziamenti per gli stipendi dei forestali, quelli degli ex Pip e dei precari.

Schifani e Dagnino

Il presidente della Regione Renato Schifani punta a fare crescere ancora di più il numero degli occupati a tempo indeterminato facendo diminuire il costo del lavoro sopportato dalle imprese: “Allo stesso tempo continuiamo a sostenere chi realizza investimenti in Sicilia siano imprese o cittadini, mentre non ci sfugge l’attenzione per il sociale con, tra le altre, una misura per avviare attività nelle aree ad alto disagio sociale”.

L’assessore dell’Economia Alessandro Dagnino ha spiegato che “La manovra si caratterizza per la presenza di interventi significativi a favore dell’economia siciliana. Il governo punta a favorire la crescita dell’occupazione a tempo indeterminato da parte di tutte le imprese con un potenziamento per quelle che collegano le assunzioni a investimenti. La nostra visione è chiara: coniugare rigore e sviluppo, responsabilità e crescita, restituendo ai cittadini i frutti del risanamento contabile raggiunto. Dopo la stagione del contenimento del disavanzo, si consolida quella degli investimenti e del potenziamento del lavoro stabile”.



