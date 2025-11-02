Sezioni
Cronaca

» Sanità
02/11/2025 11:03:00

Influenza, in Sicilia il picco atteso tra poche settimane. L'importanza del vaccino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-11-2025/influenza-in-sicilia-il-picco-atteso-tra-poche-settimane-l-importanza-del-vaccino-450.jpg

L’influenza stagionale sta arrivando e in Sicilia i segnali sono già chiari: il picco dei contagi è atteso nelle prossime settimane, ma i casi sono in costante aumento. A fine ottobre, secondo la Sorveglianza integrata dei virus respiratori dell’Istituto Superiore di Sanità, sull’Isola sono già stati registrati oltre mille casi, pari a 7 persone su mille assistiti nella settimana dal 20 al 26 ottobre.

La maggior parte dei contagi riguarda bambini e ragazzi sotto i 14 anni, ma non mancano gli adulti: 222 tra i 45 e i 64 anni e 162 over 65

I medici segnalano un trend in crescita di febbri e sintomi respiratori. 

Tra i virus respiratori circolanti in Sicilia, oltre ai virus influenzali, si registrano positività anche per Rhinovirus, Sars-Cov-2 e virus respiratorio sinciziale, che provoca sintomi simili e può colpire anche i più piccoli.

La campagna vaccinale in corso

La campagna vaccinale antinfluenzale è partita in Sicilia lo scorso 20 ottobre e proseguirà fino al 28 febbraio 2026, insieme alla somministrazione dei vaccini contro polmonite e virus respiratorio sinciziale.

Il vaccino è raccomandato dai sei mesi di età in su. Per i neonati più piccoli, i pediatri consigliano la copertura dell’entourage familiare, per proteggere indirettamente i bambini. 

La Sorveglianza integrata dei virus respiratori dell’Istituto Superiore di Sanità continuerà a monitorare la diffusione dell’influenza e degli altri virus respiratori nelle prossime settimane.
