Scuola
02/11/2025 18:00:00

Marsala, l'Istituto "Mario Nuccio" raccoglie giocattoli per i bambini di Gaza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-11-2025/marsala-l-istituto-mario-nuccio-raccoglie-giocattoli-per-i-bambini-di-gaza-450.jpg

Un grande gesto di solidarietà parte da Marsala. L’Istituto Comprensivo Mario Nuccio ha avviato un progetto di raccolta giocattoli destinato ai bambini di Gaza, coinvolgendo studenti, famiglie e personale scolastico in un’iniziativa di volontariato che unisce tutta la comunità.

 

L’obiettivo è sostenere i piccoli palestinesi la cui infanzia è segnata dal conflitto, offrendo loro un dono semplice ma dal forte valore umano: un giocattolo. Ad oggi, nella fase 1 del progetto, sono già stati raccolti quasi 250 giocattoli presso l’Istituto.

 

La fase 2, relativa alla spedizione dei materiali, sarà avviata appena verrà garantita la possibilità di recapito sicuro e diretto ai bambini di Gaza. Poiché i giocattoli non sono materiali deperibili, la raccolta proseguirà nei prossimi mesi, fino al momento dell’imballaggio e della spedizione.

 

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, e il referente del progetto, Angelo Lo Buglio, invita scuole, associazioni e singoli cittadini a partecipare per offrire un piccolo ma significativo gesto di vicinanza.









