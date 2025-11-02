02/11/2025 17:39:00

Aggiornamento importante per i passeggeri Ryanair.

Dal 12 novembre 2025, Ryanair dirà definitivamente addio alle carte d’imbarco stampate: sarà obbligatorio utilizzare la carta d’imbarco digitale, disponibile esclusivamente tramite l’app Ryanair. La compagnia low-cost ha annunciato ufficialmente il passaggio al 100% digitale, spiegando modalità, vantaggi e alternative per i passeggeri.

Come funziona il nuovo sistema

Per ottenere la carta d’imbarco digitale, sarà necessario:

Scaricare l’app Ryanair sul proprio smartphone.

Accedere al proprio account myRyanair e trovare la prenotazione.

Effettuare il check-in online come di consueto.

La carta d’imbarco apparirà automaticamente sull’app e resterà disponibile anche offline, pronta da mostrare ai controlli di sicurezza e al gate.

Chi effettuerà il check-in tramite il sito web dovrà comunque scaricare l’app per visualizzare la carta d’imbarco digitale.

E chi non ha uno smartphone?

Ryanair rassicura i passeggeri: chi non dispone di uno smartphone, o in caso di batteria scarica o dispositivo smarrito, potrà ricevere gratuitamente una carta d’imbarco al banco del check-in o direttamente al gate, purché il check-in online sia già stato completato.

Perché il passaggio al digitale

Secondo Ryanair, oltre il 90% dei passeggeri già utilizza carte d’imbarco digitali, quindi per la maggior parte dei viaggiatori non cambierà nulla.

Il passaggio al formato digitale consente alla compagnia di ridurre i costi aeroportuali, con risparmi che — spiega Ryanair — verranno trasferiti ai clienti sotto forma di tariffe più basse. Inoltre, l’eliminazione del cartaceo renderà il viaggio “più veloce, più semplice e più sostenibile”.

Attenzione al check-in

Ryanair ricorda che il check-in online resta obbligatorio: chi arriverà in aeroporto senza averlo effettuato dovrà pagare la tariffa di check-in in aeroporto. La compagnia continuerà a inviare promemoria via email nei giorni precedenti alla partenza.

I vantaggi del boarding pass digitale

Tra i vantaggi del nuovo sistema digitale, Ryanair evidenzia:

tariffe più basse su tutta la rete;

su tutta la rete; aggiornamenti in tempo reale su gate e orari;

su gate e orari; assistenza più rapida in caso di disagi;

in caso di disagi; possibilità di utilizzare il servizio “ordine al posto” mentre si attende l’imbarco.

Un viaggio più “smart”

Conclude la nota della compagnia: “Siamo pronti per un viaggio senza stress: più veloce, più semplice, più ecologico e più economico. Passa al digitale e vola con un clic”.

Per ulteriori informazioni, Ryanair invita i passeggeri a consultare il Centro assistenza sul sito ufficiale.



