Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
02/11/2025 17:39:00

Aggiornamento importante per i passeggeri Ryanair

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-11-2025/1762101778-0-aggiornamento-importante-per-i-passeggeri-ryanair.jpg

Aggiornamento importante per i passeggeri Ryanair.

Dal 12 novembre 2025, Ryanair dirà definitivamente addio alle carte d’imbarco stampate: sarà obbligatorio utilizzare la carta d’imbarco digitale, disponibile esclusivamente tramite l’app Ryanair. La compagnia low-cost ha annunciato ufficialmente il passaggio al 100% digitale, spiegando modalità, vantaggi e alternative per i passeggeri.

Come funziona il nuovo sistema

Per ottenere la carta d’imbarco digitale, sarà necessario:

  • Scaricare l’app Ryanair sul proprio smartphone.
  • Accedere al proprio account myRyanair e trovare la prenotazione.
  • Effettuare il check-in online come di consueto.
  • La carta d’imbarco apparirà automaticamente sull’app e resterà disponibile anche offline, pronta da mostrare ai controlli di sicurezza e al gate.

    • Chi effettuerà il check-in tramite il sito web dovrà comunque scaricare l’app per visualizzare la carta d’imbarco digitale.

    E chi non ha uno smartphone?

    Ryanair rassicura i passeggeri: chi non dispone di uno smartphone, o in caso di batteria scarica o dispositivo smarrito, potrà ricevere gratuitamente una carta d’imbarco al banco del check-in o direttamente al gate, purché il check-in online sia già stato completato.

    Perché il passaggio al digitale

    Secondo Ryanair, oltre il 90% dei passeggeri già utilizza carte d’imbarco digitali, quindi per la maggior parte dei viaggiatori non cambierà nulla.
    Il passaggio al formato digitale consente alla compagnia di ridurre i costi aeroportuali, con risparmi che — spiega Ryanair — verranno trasferiti ai clienti sotto forma di tariffe più basse. Inoltre, l’eliminazione del cartaceo renderà il viaggio “più veloce, più semplice e più sostenibile”.

    Attenzione al check-in

    Ryanair ricorda che il check-in online resta obbligatorio: chi arriverà in aeroporto senza averlo effettuato dovrà pagare la tariffa di check-in in aeroporto. La compagnia continuerà a inviare promemoria via email nei giorni precedenti alla partenza.

    I vantaggi del boarding pass digitale

    Tra i vantaggi del nuovo sistema digitale, Ryanair evidenzia:

    • tariffe più basse su tutta la rete;
    • aggiornamenti in tempo reale su gate e orari;
    • assistenza più rapida in caso di disagi;
    • possibilità di utilizzare il servizio “ordine al posto” mentre si attende l’imbarco.

    Un viaggio più “smart”

    Conclude la nota della compagnia: “Siamo pronti per un viaggio senza stress: più veloce, più semplice, più ecologico e più economico. Passa al digitale e vola con un clic”.

    Per ulteriori informazioni, Ryanair invita i passeggeri a consultare il Centro assistenza sul sito ufficiale.









    Native | 30/10/2025
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

    Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

    Native | 29/10/2025
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

    Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

    Native | 27/10/2025
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

    Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)