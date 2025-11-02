Aggiornamento importante per i passeggeri Ryanair.
Dal 12 novembre 2025, Ryanair dirà definitivamente addio alle carte d’imbarco stampate: sarà obbligatorio utilizzare la carta d’imbarco digitale, disponibile esclusivamente tramite l’app Ryanair. La compagnia low-cost ha annunciato ufficialmente il passaggio al 100% digitale, spiegando modalità, vantaggi e alternative per i passeggeri.
Come funziona il nuovo sistema
Per ottenere la carta d’imbarco digitale, sarà necessario:
Scaricare l’app Ryanair sul proprio smartphone.
Accedere al proprio account myRyanair e trovare la prenotazione.
Effettuare il check-in online come di consueto.
La carta d’imbarco apparirà automaticamente sull’app e resterà disponibile anche offline, pronta da mostrare ai controlli di sicurezza e al gate.
Chi effettuerà il check-in tramite il sito web dovrà comunque scaricare l’app per visualizzare la carta d’imbarco digitale.
E chi non ha uno smartphone?
Ryanair rassicura i passeggeri: chi non dispone di uno smartphone, o in caso di batteria scarica o dispositivo smarrito, potrà ricevere gratuitamente una carta d’imbarco al banco del check-in o direttamente al gate, purché il check-in online sia già stato completato.
Perché il passaggio al digitale
Secondo Ryanair, oltre il 90% dei passeggeri già utilizza carte d’imbarco digitali, quindi per la maggior parte dei viaggiatori non cambierà nulla. Il passaggio al formato digitale consente alla compagnia di ridurre i costi aeroportuali, con risparmi che — spiega Ryanair — verranno trasferiti ai clienti sotto forma di tariffe più basse. Inoltre, l’eliminazione del cartaceo renderà il viaggio “più veloce, più semplice e più sostenibile”.
Attenzione al check-in
Ryanair ricorda che il check-in online resta obbligatorio: chi arriverà in aeroporto senza averlo effettuato dovrà pagare la tariffa di check-in in aeroporto. La compagnia continuerà a inviare promemoria via email nei giorni precedenti alla partenza.
I vantaggi del boarding pass digitale
Tra i vantaggi del nuovo sistema digitale, Ryanair evidenzia:
tariffe più basse su tutta la rete;
aggiornamenti in tempo reale su gate e orari;
assistenza più rapida in caso di disagi;
possibilità di utilizzare il servizio “ordine al posto” mentre si attende l’imbarco.
Un viaggio più “smart”
Conclude la nota della compagnia: “Siamo pronti per un viaggio senza stress: più veloce, più semplice, più ecologico e più economico. Passa al digitale e vola con un clic”.
Per ulteriori informazioni, Ryanair invita i passeggeri a consultare il Centro assistenza sul sito ufficiale.
La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera CIPESS n. 41/2025 sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, un intervento da 13,5 miliardi di euro che, secondo i magistrati contabili, presenta gravi...
Un semplice scatto si è trasformato in un caso controverso a Malpensa. Un oncologo torinese racconta di essere stato lasciato a terra da un volo EasyJet diretto a Marrakech dopo aver fotografato il muso dell’aereo con il...
Sede operativa: Castelvetrano (TP)
Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento)
Chi siamo
Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...