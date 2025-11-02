Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
02/11/2025 13:54:00

Fotografa un aereo, soccorre un passeggero a bordo e viene lasciato a terra

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-11-2025/1762088068-0-fotografa-un-aereo-soccorre-un-passeggero-a-bordo-e-viene-lasciato-a-terra.jpg

Un semplice scatto si è trasformato in un caso controverso a Malpensa. Un oncologo torinese racconta di essere stato lasciato a terra da un volo EasyJet diretto a Marrakech dopo aver fotografato il muso dell’aereo con il cellulare.
 

La compagnia aerea replica parlando invece di “comportamento inappropriato” e di una decisione presa per “motivi di sicurezza”. L’episodio è avvenuto il 28 ottobre sul volo EJU3929. “Mentre raggiungevo l’aereo – racconta il medico – ho scattato una semplice foto al muso del velivolo, come fanno ogni giorno centinaia di passeggeri. Un addetto alla sicurezza mi ha intimato di cancellarla. Ho spiegato che non avevo violato alcuna norma e mi sono rifiutato. Poco dopo, lo stesso addetto è salito a bordo e mi ha comunicato che, se non avessi cancellato la foto, non sarei partito. Così è stato”.

 

Il passeggero afferma inoltre che, prima di essere invitato a scendere, aveva prestato soccorso a un altro viaggiatore colto da malore. “Ho alzato la voce, è vero – ammette – ma poi ho chiesto scusa. Tuttavia resto convinto di essere stato privato del mio diritto di viaggiare”.

La risposta di EasyJet è ferma: “Il passeggero ha tenuto un comportamento inappropriato al gate – spiega la compagnia – e per questo non è stato ammesso a bordo. Il nostro personale è formato per gestire tali situazioni nel rispetto della sicurezza e del benessere di passeggeri ed equipaggio. Episodi di questo tipo sono rari, ma li affrontiamo con la massima serietà. Non tolleriamo atteggiamenti abusivi o minacciosi”.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)