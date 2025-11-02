Fotografa un aereo, soccorre un passeggero a bordo e viene lasciato a terra

02/11/2025 13:54:00

Un semplice scatto si è trasformato in un caso controverso a Malpensa. Un oncologo torinese racconta di essere stato lasciato a terra da un volo EasyJet diretto a Marrakech dopo aver fotografato il muso dell’aereo con il cellulare.



La compagnia aerea replica parlando invece di “comportamento inappropriato” e di una decisione presa per “motivi di sicurezza”. L’episodio è avvenuto il 28 ottobre sul volo EJU3929. “Mentre raggiungevo l’aereo – racconta il medico – ho scattato una semplice foto al muso del velivolo, come fanno ogni giorno centinaia di passeggeri. Un addetto alla sicurezza mi ha intimato di cancellarla. Ho spiegato che non avevo violato alcuna norma e mi sono rifiutato. Poco dopo, lo stesso addetto è salito a bordo e mi ha comunicato che, se non avessi cancellato la foto, non sarei partito. Così è stato”.

Il passeggero afferma inoltre che, prima di essere invitato a scendere, aveva prestato soccorso a un altro viaggiatore colto da malore. “Ho alzato la voce, è vero – ammette – ma poi ho chiesto scusa. Tuttavia resto convinto di essere stato privato del mio diritto di viaggiare”.

La risposta di EasyJet è ferma: “Il passeggero ha tenuto un comportamento inappropriato al gate – spiega la compagnia – e per questo non è stato ammesso a bordo. Il nostro personale è formato per gestire tali situazioni nel rispetto della sicurezza e del benessere di passeggeri ed equipaggio. Episodi di questo tipo sono rari, ma li affrontiamo con la massima serietà. Non tolleriamo atteggiamenti abusivi o minacciosi”.



