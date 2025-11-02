Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
02/11/2025 06:00:00

Volley: seconda vittoria consecutiva per il Marsala Volley corsaro in terra lombarda

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/volley-seconda-vittoria-consecutiva-per-il-marsala-volley-corsaro-in-terra-lombarda-450.jpg

Momento d’oro per la Sigel Seap Marsala Volley che conquista la sua seconda vittoria consecutiva nel Campionato di Serie A2 femminile Girone A imponendosi nella quinta giornata con un netto 3-0 (25/27, 22/25, 14/25) sul campo della Volleyball Casalmaggiore, formazione inaspettatamente in difficoltà e ferma a tre punti dopo cinque giornate. Le ragazze di coach Lino Giangrossi hanno mostrato carattere e maturità, affrontando la trasferta di Viadana con determinazione e concentrazione.

"Sapevamo di poter giocare una buona partita anche se in trasferta, dichiara la centrale Chiara Cecchini, ed il fatto di essere rimaste concentrate nei momenti clou ha consentito finanche la vittoria contro un'ottima squadra che credo non meriti la posizione in classifica che occupa. Oggi siamo state molto Squadra, siamo state d'aiuto alle compagne nei momenti difficili ed abbiamo puntato su chi in quel momento esprimeva un Volley migliore. Adesso subito testa alla prossima sfida, non c'è tempo per festeggiare".

Dopo un primo set combattuto e vinto ai vantaggi, la Sigel Seap Marsala Volley ha preso in mano il ritmo del gioco, mostrando una pallavolo ordinata, efficace e ricca di determinazione. Il gruppo biancoazzurro sale così a sei punti in classifica, frutto di due successi che restituiscono fiducia e consapevolezza ad una squadra in evidente crescita. A fare la differenza, ancora una volta, è stato lo spirito di squadra, la coesione del gruppo e la capacità di reagire nei momenti di difficoltà che hanno reso il collettivo marsalese una realtà sempre più solida e consapevole dei propri mezzi. Coach Giangrossi può sorridere, il Marsala Volley sembra aver trovato la giusta identità, quella di una formazione che lotta su ogni pallone e che, forte del proprio entusiasmo e del lavoro quotidiano, proverà a consolidarsi nelle zone alte della classifica. Adesso testa alla prossima sfida, con la voglia di continuare a sognare e dimostrare che Marsala può davvero essere una protagonista di questo campionato.


Tabellino: Volleyball Casalmaggiore/Sigel Seap Marsala Volley 0-3 (25/27 – 22/25 – 14/25)

Volleyball Casalmaggiore:  Costagli 7, Vazquez 8, Kavalenka 13, Marku 3, Pasquino 1, Nwokoye 6, Faraone (L), Neri 3, Stafoggia 1, Nosella, Ravarini, Morandi (L2) ne, Mattioli ne, Kovalcikova ne. Allenatore: Claudio Cesar Cuello.

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 5, Cecchini 8, Kosonen 13,  Torok 5, Ferraro 2, Vighetto 17, Cicola (L), Varaldo 2, Pozzoni 1, Grippo, Giulì (L2) ne, Tajè ne. Allenatore: Lino Giangrossi.
Note - Battuta (punti/err): Marsala 5/11, Casalmaggiore 4/5 - Muri: Marsala 5, Casalmaggiore 10 – Ricezione: Marsala 50%, Casalmaggiore 53% - Attacco: Marsala 42%, Casalmaggiore 28%.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)