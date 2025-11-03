3 Novembre: Sinner numero 1, persone accoltellate in treno, ucciso a 16 anni "per errore"

03/11/2025 07:10:00

E' il 3 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sinner è tornato numero 1 al mondo, battendo (6-4, 7-6) Auger-Aliassime in finale ai Masters 1000 di Parigi. Ma conserverà il primato solo fino al 10 novembre, quando ad Alcaraz verranno conteggiati gli ultimi punti guadagnati

• La governatrice della banca centrale russa alla Duma ha detto che l’economia russa rischia di «tornare agli anni 90»

• Sabato 11 persone sono state accoltellate su un treno diretto a Londra, ma sembra non si tratti di terrorismo

• Sono stati diffusi video in cui si mostrano le simulazioni di sbarco effettuate dai marines a Portorico, a 800 chilometri dal Venezuela

• Hamas ha consegnato altri tre corpi che dovrebbero appartenere agli ostaggi (uno dei quali dovrebbe essere un colonnello dell’Idf)

• Negli Usa lo shutdown ha bloccato gli aeroporti di New York per alcune ore

• Trump ha dato una festa di Halloween a tema Il grande Gatsby nella sua residenza di Mar-a-Lago, e ventilato l’ipotesi di intervenire in Nigeria per fermare l’uccisione dei cristiani



• Nel messinese un ragazzo di 16 anni è stato ucciso mentre era al bar con gli amici da un 20enne che lo aveva scambiato per un altra persona. Qui l'articolo su Tp24

• Nel napoletano un ragazzo di 18 anni è stato ucciso mentre era in piazza con gli amici da due persone arrivate in scooter

• Sull’Ortles cinque alpinisti tedeschi sono morti investiti da una valanga

• Nei pressi di Bari un giovane di 25 anni è morto investito da un’auto mentre soccorreva un’altra auto in panne

• A Bologna lo zio barbiere di Laura Pausini è morto investito da un’auto mentre andava in mountain bike

• FdI ha proposto sfratti più veloci, già dopo due mesi di morosità

• Il membro del Garante della privacy Ghiglia ha diffidato Report dal mandare in onda un servizio sul suo coinvolgimento nel caso della multa per l’audio di Sangiuliano, ma ieri sera il servizio è andato in onda lo stesso

• Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha sbloccato 34 licenze per la ricerca di giacimenti di idrocarburi tramite le trivelle

• Ad Halloween è stato organizzato un rave nell’ex fabbrica della Bugatti di Campogalliano, nel modenese. Ci sono state tensioni con la polizia quando, finito l’evento, gli agenti hanno effettuato controlli sui partecipanti (5 mila da tutta Europa)

• Elia Del Grande, che nel 1998 uccise padre madre e fratello, è scappato dalla casa lavoro dove stava provvisoriamente scontando la sua pena (30 anni)

• A Prato un uomo di origini cinesi ha quasi amputato la mano alla moglie perché geloso

• In Mali un gruppo jihadista è a un soffio dal prendere il controllo della capitale Bamako

• Le Maldive hanno vietato le sigarette ai nati dopo il 1° gennaio 2007

• In Francia è stata bocciata la proposta di una tassa del 2 per cento annuo sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro

• In Iran il presidente Pezeshkian ha annunciato la ricostruzione degli impianti nucleari, ma sottolineando che non serviranno a costruire un’arma nucleare

• Con un post su Instagram Leclerc e la fidanzata hanno annunciato che si sposeranno presto

• Gli eredi di Michael Jackson hanno versato 2,5 milioni di dollari a cinque persone che dicevano di essere state abusate dal cantante per mettere fine alle accuse

• Il presentatore inglese Simon Cowell ha detto che lascerà il suo patrimonio da 600 milioni non al figlio Eric ma in beneficenza

• L’attore e regista Jesse Eisenberg a dicembre donerà un rene a uno sconosciuto

• Mancano ancora le ultime autorizzazioni, ma presto i farmaci anti-fame tipo Ozempic verranno venduto anche come pastiglie

• I podi maschili e femminili della maratona di New York sono stati interamente occupati da atleti kenioti

• Sono morti la scrittrice Francesca Duranti (90 anni), l’ex calciatore e allenatore Giovanni Galeone (84), l’attore francese Tchéky Karyo (72), il regista della prima serie Star Trek Ralph Senensky (102), la regina madre di Thailandia Sirkit (93), la combattente della resistenza olandese-britannica Selma van de Perre (97), il regista inglese outsider Peter Watkins (90)



Titoli

Corriere della Sera: Venezuela, Trump va avanti

la Repubblica: Ucraina e Venezuela / duello Putin-Trump

La Stampa: Sì agli sfratti lampo / il piano del governo

Il Sole 24 Ore: Più furti, rapine / e reati di droga: / colpite le grandi città

Il Messaggero: «Piano casa, ci sono i fondi»

Il Giornale: Svolta sulle case, / il governo vuole / sfratti più veloci

Leggo: Spari al bar, ucciso per errore a 16 anni

Qn: Ammazzati per errore / La mattanza dei ragazzi

Il Fatto: Prima la bomba e ora la diffida / “Report” resiste al bavaglio FdI

Libero: «Io, giudice, vi racconto / perché l’Anm ha paura»

La Verità: «Abbiamo alzato gli stipendi / nonostante Landini e la Cgil»

Il Mattino: «Africa e Gaza, Italia garante / di sviluppo e ricostruzione»

il Quotidiano del Sud: Stampa, libera da cosa

Domani: Mosca e la strategia del freddo / Droni per “congelare” l’Ucraina



