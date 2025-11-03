Buongiorno24, lunedì 3 novembre: la memoria che divide, il 16enne ucciso "per errore"

03/11/2025 09:05:00

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso a colpi di pistola in un bar di Capizzi, nel Messinese.

L’agguato è avvenuto sabato sera: a sparare sarebbe stato un ventenne, accompagnato dal fratello di 18 e dal padre di 48 anni.

Il vero obiettivo, secondo gli inquirenti, non era il ragazzo ma un suo amico di 22 anni, rimasto ferito.

I tre sono stati fermati dai Carabinieri: una tragedia che sconvolge una piccola comunità e riapre il dibattito sulla violenza giovanile in Sicilia.

A Marsala, la Polizia di Stato ha denunciato due persone per porto abusivo d’armi, evasione e guida senza patente, nell’ambito di una vasta operazione di controllo del territorio.



Controlli straordinari anche a Trapani, dove i Carabinieri hanno fermato 140 persone, ritirato due patenti, sequestrato un veicolo e denunciato un parcheggiatore abusivo a Piazzale Ilio.

Paura in autostrada a Villagrazia di Carini: una Lancia Y si è incendiata dopo l’urto con una Peugeot.

Illesi due bambini che viaggiavano con il padre, salvati dalle cinture di sicurezza.

Senza conseguenze anche i due turisti stranieri a bordo dell’altra auto.

Buone notizie per l’economia siciliana: secondo la Cgia di Mestre, la Sicilia è la regione italiana cresciuta di più dal 2019 a oggi.

Il PIL è aumentato del 10,9%, trainato da costruzioni, turismo e industria, contro una media nazionale del 6,4%.

Applausi e commozione a Castellammare del Golfo, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato in visita privata al cimitero comunale.

Accompagnato dalla figlia Laura, si è raccolto davanti alle tombe della moglie Marisa Chiazzese, della nipote Maria Mattarella e del fratello Piersanti, presidente della Regione ucciso dalla mafia nel 1980.

Un gesto di memoria e affetto, accolto da una comunità che ogni anno lo riceve con rispetto e gratitudine.

A Mazara del Vallo, il Tribunale della Libertà di Palermo ha annullato 15 delle 18 misure cautelari dell’operazione antidroga dello scorso 14 ottobre.

Le accuse erano di narcotraffico internazionale. Restano tre provvedimenti in vigore, ma il quadro dell’inchiesta cambia radicalmente.

A Petrosino, una Jeep è finita in mare per una banale disattenzione: il freno a mano non era stato inserito. Fortunatamente nessun ferito.

Nel Mediterraneo centrale, la nave “Mediterranea” ha soccorso 65 migranti, tra cui sei donne, una incinta e venti minori non accompagnati.

Erano alla deriva da tre giorni, senza acqua né cibo. Provengono da Sudan, Eritrea, Siria, Iran, Iraq ed Egitto. Tutti ora sono al sicuro a bordo della nave.

E a Trapani, infuriano le polemiche per l’installazione artistica “Flowers 132 (Rinascita)”, realizzata con i resti dell’auto del giudice Carlo Palermo, sopravvissuto alla strage di Pizzolungo del 1985.

L’opera, che intreccia arte e memoria, vuole trasformare la distruzione in speranza. Ma molti cittadini la criticano: “fuori contesto”, “di cattivo gusto”, “un ferro vecchio in piazza”.

Segno che, a quarant’anni da quella tragedia, a Trapani la memoria continua a fare paura.

