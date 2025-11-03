Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/11/2025 20:55:00

Castelvetrano, tentata rapina in parrocchia: il racconto di don Giacomo Putaggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/1762199816-0-castelvetrano-tentata-rapina-in-parrocchia-il-racconto-di-don-giacomo-putaggio.jpg

Una serata di preghiera e di ricordo dei defunti si è conclusa con paura e amarezza per don Giacomo Putaggio, parroco della chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano, che ha raccontato sui social la disavventura vissuta nella serata di sabato 2 novembre.

Dopo la messa delle 18.30, il sacerdote era rimasto in ufficio parrocchiale per sistemare alcuni documenti e preparare gli avvisi settimanali, quando tre persone – due uomini e una ragazza – sono entrate improvvisamente nei locali della parrocchia, chiedendo con tono aggressivo dei soldi.

«Uno dei due – racconta il sacerdote – mi si è avvicinato, mi ha tolto gli occhiali dalla testa e mi ha detto: “Non ci rompere la minchia, tu i soldi ce li hai!”. Gli ho risposto che non avevo nulla con me... Quegli occhiali li avevo presi su Temu per due euro e cinquanta».

A sventare il peggio è stato un parrocchiano, Simone, che passando in macchina ha notato i movimenti sospetti e si è fermato per controllare. La sua presenza ha permesso a don Giacomo di allontanarsi con calma, fingendo di dover uscire per un impegno, mentre all’esterno la giovane donna, ancora in stato di alterazione, ha danneggiato il tergicristallo di un’auto parcheggiata.

Il parroco non ha nascosto lo sconcerto per l’episodio, ma ha voluto trasformarlo in un messaggio di riflessione per la comunità:

«Viviamo in balia del nulla e del nessuno. La rabbia e la disperazione di tante persone sono il segno del nostro tempo. Ma anche in queste situazioni dobbiamo cercare di non smettere di credere nel bene, di rispondere al male con umanità».

Don Putaggio ha poi lanciato un appello alla prudenza, soprattutto agli anziani:

«Vi raccomando, fate attenzione. Non è paura, è buon senso. La prudenza non toglie la fiducia nel Signore, ma la accompagna con la saggezza».

Infine, un ringraziamento: «Ringrazio il Signore per come è andata e per la prontezza di Simone. Prego perché nessuno debba più sentirsi solo o indifeso davanti alla violenza e alla disperazione».









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)