Castelvetrano, tentata rapina in parrocchia: il racconto di don Giacomo Putaggio

Una serata di preghiera e di ricordo dei defunti si è conclusa con paura e amarezza per don Giacomo Putaggio, parroco della chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano, che ha raccontato sui social la disavventura vissuta nella serata di sabato 2 novembre.

Dopo la messa delle 18.30, il sacerdote era rimasto in ufficio parrocchiale per sistemare alcuni documenti e preparare gli avvisi settimanali, quando tre persone – due uomini e una ragazza – sono entrate improvvisamente nei locali della parrocchia, chiedendo con tono aggressivo dei soldi.

«Uno dei due – racconta il sacerdote – mi si è avvicinato, mi ha tolto gli occhiali dalla testa e mi ha detto: “Non ci rompere la minchia, tu i soldi ce li hai!”. Gli ho risposto che non avevo nulla con me... Quegli occhiali li avevo presi su Temu per due euro e cinquanta».

A sventare il peggio è stato un parrocchiano, Simone, che passando in macchina ha notato i movimenti sospetti e si è fermato per controllare. La sua presenza ha permesso a don Giacomo di allontanarsi con calma, fingendo di dover uscire per un impegno, mentre all’esterno la giovane donna, ancora in stato di alterazione, ha danneggiato il tergicristallo di un’auto parcheggiata.

Il parroco non ha nascosto lo sconcerto per l’episodio, ma ha voluto trasformarlo in un messaggio di riflessione per la comunità:

«Viviamo in balia del nulla e del nessuno. La rabbia e la disperazione di tante persone sono il segno del nostro tempo. Ma anche in queste situazioni dobbiamo cercare di non smettere di credere nel bene, di rispondere al male con umanità».

Don Putaggio ha poi lanciato un appello alla prudenza, soprattutto agli anziani:

«Vi raccomando, fate attenzione. Non è paura, è buon senso. La prudenza non toglie la fiducia nel Signore, ma la accompagna con la saggezza».

Infine, un ringraziamento: «Ringrazio il Signore per come è andata e per la prontezza di Simone. Prego perché nessuno debba più sentirsi solo o indifeso davanti alla violenza e alla disperazione».



