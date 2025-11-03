Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/11/2025 10:50:00

Marsala: auto danneggiata nel parcheggio dell'ospedale "Paolo Borsellino"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/marsala-auto-danneggiata-nel-parcheggio-dell-ospedale-paolo-borsellino-450.jpg

 “Mi sono recata al lavoro per il turno di notte e stamattina ho trovato la mia auto distrutta, con il vetro lato passeggero rotto”. È la denuncia di un’infermiera dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, che ha segnalato a Tp24 l’ennesimo episodio di vandalismo avvenuto nei parcheggi del presidio ospedaliero.

 

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio esterno della struttura sanitaria. “Non è la prima volta che accadono cose del genere – racconta l’infermiera –. Sia all’interno che all’esterno dei parcheggi del Paolo Borsellino si verificano episodi simili. È una situazione inaccettabile. Non ci sono sistemi di sicurezza e non si può stare tranquilli”.

 

Il problema della sicurezza nelle aree di sosta dell’ospedale è infatti un tema sollevato più volte anche da altri operatori sanitari e utenti. Mancano sistemi di videosorveglianza e controlli costanti, e spesso, soprattutto nelle ore notturne, le zone restano completamente incustodite.

La lavoratrice spera che questa nuova segnalazione serva a riaccendere l’attenzione delle autorità competenti: “Spero che si possa far luce sulla situazione, perché chi lavora e chi si reca in ospedale non può vivere nell’incertezza di trovare la propria auto danneggiata”.

 

Qui la nota e l'appello degli operatori sanitari dell'ospedale Marsalese che si dicono esasperati da mesi:

 

Gli operatori sanitari dell’Ospedale di Marsala, esasperati da mesi di episodi continui di vandalismo e danneggiamenti alle auto del personale, denunciano pubblicamente l’inaccettabile situazione di impunità che persiste nonostante ripetute segnalazioni al Direttore Sanitario e agli organi competenti.  
Si evidenzia che la segnalazione è stata presentata molti mesi fa dalla sigla sindacale NurSind, ma alla data odierna nessuna risposta concreta è giunta dalla direzione dell’Ospedale di Marsala né dagli organi preposti a tutelare il personale.  
Non si tratta di semplici disguidi o episodi isolati: la realtà è che il personale, già sottoposto a ritmi estenuanti, responsabilità professionali gravose e turni massacranti, si trova costretto a subire attacchi alla propria proprietà e intimidazioni senza alcuna tutela concreta. Questo genera stress psicofisico, insicurezza e frustrazione, compromettendo la serenità e l’efficienza di chi ogni giorno lavora per garantire la salute dei cittadini.
È evidente che il mancato intervento della direzione ospedaliera e delle autorità preposte alimenta l’impunità, e chi infrange la legge percepisce la possibilità di agire indisturbato. Non è più tollerabile che chi lavora in ospedale debba temere per la propria sicurezza personale e per i propri beni, oltre a dover affrontare le sfide quotidiane della professione.  
Gli operatori sanitari chiedono misure immediate e concrete:  
- Rafforzamento della videosorveglianza e del controllo degli accessi.  
- Provvedimenti sanzionatori chiari contro i responsabili.  
- Adozione di protocolli di sicurezza vincolanti per garantire la tutela di tutto il personale.  
- Assunzione di responsabilità diretta da parte della direzione sanitaria, nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza e la dignità dei lavoratori.  
Il personale ribadisce la propria disponibilità a collaborare con la direzione, le forze dell’ordine e le autorità competenti, ma non resterà in silenzio davanti a chi viola la legge e mina la sicurezza dei lavoratori. È ora che la tutela degli operatori sanitari diventi priorità, e che chi delinque risponda delle proprie azioni.
Gli operatori sanitari dell’Ospedale di Marsala invitano la direzione e le autorità a prendere finalmente atto della gravità della situazione e a intervenire senza ulteriori ritardi, affinché sia garantito un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e protetto.  

 









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)