Cronaca
03/11/2025 15:06:00

Marsala, rafforzati i controlli di polizia nel centro storico e nelle contrade. I numeri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/1762178865-0-marsala-rafforzati-i-controlli-di-polizia-nel-centro-storico-e-nelle-contrade-i-numeri.jpg

Prosegue il piano di potenziamento della sicurezza pubblica a Marsala, deciso dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, su impulso del Questore Giuseppe Felice Peritore.

Nel corso della settimana, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e alle aree frequentate dai giovani, sia nel centro storico che in diverse contrade del territorio comunale.

Le operazioni si sono svolte con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e dei militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, conseguendo risultati significativi sul piano della prevenzione.

Durante i servizi ordinari e straordinari sono stati istituiti 24 posti di controllo, con l’identificazione di circa 380 persone – tra cui 110 con precedenti di polizia e 15 extracomunitari – e la verifica di 230 veicoli. Sono state elevate 27 sanzioni al Codice della Strada ed effettuati 8 sequestri amministrativi.

Nel weekend, inoltre, sono stati predisposti servizi interforze che hanno coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. In queste operazioni sono state identificate 330 persone (69 con precedenti e 37 stranieri), controllati 140 veicoli, elevate 16 infrazioni e sottoposti a controllo 8 esercizi pubblici per verificare il rispetto delle ordinanze comunali.

Il piano di controllo rientra in una più ampia strategia di rafforzamento della sicurezza e della legalità, finalizzata a garantire una maggiore tranquillità per i cittadini e i turisti e a mantenere alta la soglia di attenzione nelle aree più sensibili del territorio marsalese.









