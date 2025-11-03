Sezioni
Cronaca
03/11/2025 20:00:00

Pitbull aggredisce e uccide un cagnolino: ferita una bambina di 10 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/1762192316-0-pitbull-aggredisce-e-uccide-un-cagnolino-ferita-una-bambina-di-10-anni.jpg

Momenti di paura ieri a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un pitbull ha aggredito e ucciso un piccolo barboncino, ferendo anche una bambina di dieci anni.
L’episodio si è verificato all’ingresso del campo Rodari, nel quartiere Fanello. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario del pitbull aveva portato l’animale nell’area del campetto per farlo correre un po’. Proprio in quel momento, una bimba si stava avvicinando all’ingresso insieme al suo cagnolino.

 

Il pitbull, sfuggito al controllo del padrone, si è avventato sul barboncino, uccidendolo. La bambina, nel tentativo disperato di difendere il suo animale, è rimasta ferita in modo lieve. È stata soccorsa e medicata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Il cane è stato preso in carico dal servizio veterinario dell’Asp e, in via temporanea, riaffidato al proprietario in attesa delle decisioni delle autorità competenti.

L’episodio ha destato forte emozione nel quartiere, dove molti residenti chiedono maggiori controlli e regole più rigide per la gestione dei cani di grossa taglia negli spazi pubblici.

 

 

 

 

 

 









