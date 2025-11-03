Una raccolta fondi per i figli di Marianna Bello, morta nel nubifragio di Favara

03/11/2025 12:45:00

La Confraternita Misericordia di Favara in collaborazione con il gruppo “Agrigento non si arrende” hanno lanciato una campagna di donazione per la famiglia di Marianna Bello, la giovane rimasta vittima del naufragio del 1 ottobre.



“La raccolta fondi ha l’obiettivo di contribuire a dare un piccolo aiuto importante prima di tutto per i tre bimbi, al fine di alleviare per quanto possibile il dolore immenso che stanno vivendo”, si legge nella nota a firma di Leonardo Russo, e dal governatore della Misericordia di Favara, Giuseppe Castronovo.



La campagna sarà attiva fino al 30 novembre 2025; chiunque voglia partecipare potrà effettuare una donazione tramite bonifico bancario intestato alla “Confraternita Misericordia di Favara” utilizzando l’IBAN IT50 R050 3682 930C C455 0755 457 e specificando nella causale “per i bimbi di Marianna”.



