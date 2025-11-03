Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/11/2025 12:45:00

Una raccolta fondi per i figli di Marianna Bello, morta nel nubifragio di Favara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/una-raccolta-fondi-per-i-figli-di-marianna-bello-morta-nel-nubifragio-di-favara-450.jpg

La Confraternita Misericordia di Favara in collaborazione con il gruppo “Agrigento non si arrende” hanno lanciato una campagna di donazione per la famiglia di Marianna Bello, la giovane rimasta vittima del naufragio del 1 ottobre.


“La raccolta fondi ha l’obiettivo di contribuire a dare un piccolo aiuto importante prima di tutto per i tre bimbi, al fine di alleviare per quanto possibile il dolore immenso che stanno vivendo”, si legge nella nota a firma di Leonardo Russo, e dal governatore della Misericordia di Favara, Giuseppe Castronovo.


La campagna sarà attiva fino al 30 novembre 2025; chiunque voglia partecipare potrà effettuare una donazione tramite bonifico bancario intestato alla “Confraternita Misericordia di Favara” utilizzando l’IBAN IT50 R050 3682 930C C455 0755 457 e specificando nella causale “per i bimbi di Marianna”.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)