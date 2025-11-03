Sezioni
Cultura
03/11/2025 16:43:00

Alcamo, cineforum “Psicologia è Pace” con il film “La voce di Hind Rajab”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/1762184839-0-alcamo-cineforum-psicologia-e-pace-con-il-film-la-voce-di-hind-rajab.jpg

Mercoledì 5 novembre, alle ore 20:15, il Cinema Esperia di Alcamo ospiterà l’evento “Psicologia è Pace”, promosso dall’Associazione Psicologi in Rete di Alcamo (APRE) in collaborazione con “Mediterranea Saving Humans”, in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia 2025. Al centro della serata, la proiezione del film “La voce di Hind Rajab”, punto di partenza per una riflessione condivisa sul valore del dialogo e della comprensione in tempi di conflitto.

Il tema scelto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, “Psicologia è Pace. Costruire ponti, non muri”, invita a guardare alla pace non come assenza di guerra, ma come processo che nasce dal benessere individuale, si sviluppa nelle relazioni e rafforza la salute delle comunità. “La psicologia aiuta a comprendere e trasformare il dolore in consapevolezza, a promuovere fiducia e dialogo, a curare non solo i corpi ma anche le menti” – spiegano gli organizzatori di APRE.

Dopo la proiezione seguirà un dibattito aperto al pubblico, con la partecipazione di psicologi e psicoterapeuti dell’associazione APRE e di una rappresentante di Mediterranea Saving Humans. Un confronto che offrirà spunti sul ruolo della psicologia e della solidarietà nella costruzione di esperienze di pace quotidiana, a partire dai piccoli gesti e dalle relazioni di ogni giorno.

L’ingresso è aperto a tutti. I biglietti, al prezzo agevolato di 4 euro, sono disponibili in prevendita presso il Cinema Esperia e tramite i canali di contatto di APRE. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 379 1076172.

Con questo appuntamento, APRE intende offrire alla comunità un momento di incontro e riflessione condivisa, in cui il linguaggio del cinema diventa strumento di consapevolezza, empatia e costruzione di pace. “La pace nasce nella mente e nelle relazioni – sottolinea il presidente dell’associazione, dott. Alessio Cammisa – e la psicologia può aiutarci a riconoscere l’altro, a superare i muri invisibili e a costruire ponti di fiducia e solidarietà”.









