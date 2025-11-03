Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
03/11/2025 09:00:00

Castelvetrano, presentata la quarta edizione del PalmosaFest 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/1762155940-0-castelvetrano-presentata-la-quarta-edizione-del-palmosafest.jpg

È stata presentata all’ex convento dei Minimi la quarta edizione del PalmosaFest, la rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano e diretta, anche quest’anno, dalla giornalista Jana Cardinale. Il festival, che si terrà da novembre ad aprile, proporrà sei appuntamenti con autori e poeti di rilievo del panorama nazionale.

 

Il primo incontro è in programma sabato 8 novembre con Sebastiano Mondadori e il suo Di cosa siamo capaci. Seguiranno Giovanna Cristina Vivinetto (6 dicembre, Dolore minimo), Giuseppe Lupo (17 gennaio, Storia d’amore e macchine da scrivere), Fabio Stassi (7 febbraio, Bebelplatz), Anna Segre (14 marzo, Onora la figlia) e Andrea Galgano (4 aprile, L’ombra azzurra).

 

Il PalmosaFest è organizzato congiuntamente dall’associazione Palmosa-Kore e dal Comune di Castelvetrano, grazie anche al sostegno del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando “Città che legge”. Il progetto vincitore, Trame narrative, è stato coordinato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani. Una convenzione siglata nei giorni scorsi con il Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo” permetterà inoltre agli studenti del triennio di partecipare al festival nell’ambito dei percorsi scuola-lavoro.

Il tema scelto per questa edizione è “Tra i nodi del dolore, la luce delle parole”, una riflessione che attraverserà i sei incontri. La rassegna è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana scomparsa a 15 anni nel 2023. Alla presentazione era presente la madre, Mirna Mastronardi, che ha condiviso un commovente intervento sulla necessità di ascoltare e comprendere il disagio dei più giovani.

 

Alla conferenza hanno preso parte il sindaco Giovanni Lentini, l’assessore alla Cultura Rosalia Ventimiglia, l’assessore Davide Brillo e il presidente del Consiglio comunale Mimmo Celia, che hanno portato il saluto delle istituzioni. L’incontro si è concluso con la lettura di una poesia di Salvatore Capo.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)