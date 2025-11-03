Marsala, "Sancta" in scena al Teatro Comunale E. Sollima

03/11/2025 13:23:00

Giovedì 6 novembre alle 21, al Teatro Comunale “E. Sollima” di Marsala, va in scena “Sancta”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Nicoletta Vaiarello.

In un monologo intenso e ironico, Eva racconta la sua verità: non più costola di Adamo o peccatrice, ma donna libera che rivendica desideri e conoscenza. “Sancta” è un rito laico in cui mito e contemporaneità si intrecciano, dando voce a tutte le donne silenziate. Produzione dell’Associazione Culturale Dreamlife, assistente alla regia Alberto Magro. Biglietti disponibili presso I Viaggi dello Stagnone e su tickettando.organizzatori.18tickets.it/film/47000.



