Cittadinanza

» Diritti
03/11/2025 02:28:00

Custonaci, autovelox non omologato: il Giudice di Pace annulla la multa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/custonaci-autovelox-non-omologato-il-giudice-di-pace-annulla-la-multa-450.jpg

Un’altra multa per eccesso di velocità è stata annullata a Custonaci. Il Giudice di Pace di Trapani, Alberto Ferro, ha accolto il ricorso di un cittadino sanzionato dalla Polizia municipale per aver superato di 11 km/h il limite consentito lungo una strada della frazione di Purgatorio.

La sanzione, pari a 241,27 euro, è stata annullata perché lo strumento di rilevazione della velocità non era omologato. Una decisione in linea con una precedente sentenza del Giudice di Pace di Castellammare del Golfo, che aveva già sollevato la stessa questione di legittimità.

A spiegare la vicenda è l’avvocato Valerio Duca, legale del ricorrente e dirigente di Codici – Associazione Consumatori:

«La legge parla chiaro: per essere validi, i dispositivi utilizzati per rilevare la velocità devono essere omologati, ossia rispondere a requisiti tecnici e normativi precisi. Non basta la semplice approvazione: serve un’autorizzazione formale del prototipo secondo gli standard di legge».

Il Comune di Custonaci è stato condannato anche a rifondere le spese legali.

L’avvocato Vincenzo Maltese, dirigente regionale di Codici, sottolinea che questo non è un caso isolato:

«I verbali annullati grazie al lavoro dell’avvocato Duca sono diversi. L’associazione Codici continua a essere un punto di riferimento per i cittadini vessati da anomalie e irregolarità negli atti della pubblica amministrazione. Saremo sempre dalla parte dei cittadini affinché le norme vengano correttamente applicate da chi amministra».

La sentenza rappresenta un ulteriore richiamo alla corretta gestione dei controlli elettronici sulla velocità nei Comuni del Trapanese.









