Trapani, 18enne arrestato per spaccio nel quartiere Fontanelle Sud

03/11/2025 13:11:00

Nuovo arresto per droga nel quartiere Fontanelle Sud di Trapani. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un 18enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il giovane, notato a tarda notte mentre cercava di allontanarsi alla vista della pattuglia, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. Nelle sue tasche i militari hanno trovato circa 10 grammi di hashish, suddivisi in 11 dosi, e 1.320 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per il 18enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani, con divieto di uscire da casa dalle 20 alle 6 del mattino.



