Meteo Sicilia. Pioggia e instabilità oggi, da domani torna il bel tempo

03/11/2025 08:06:00

Settimana che parte all’insegna dell’instabilità in Sicilia, ma con un miglioramento già alle porte. Oggi, lunedì 3 novembre, un nuovo impulso di aria umida e instabile interessa soprattutto il nord dell’isola, mentre da domani, martedì 4, il tempo tornerà più stabile e soleggiato su gran parte della regione.

Oggi, lunedì 3 novembre

Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto tra le province di Palermo, Trapani e Messina, con piogge intermittenti alternate a brevi schiarite. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, con un miglioramento in serata.

Più tranquilla la situazione nel sud della Sicilia, dove prevarranno schiarite e tempo asciutto.

Le temperature minime si sono attestate su valori autunnali: 17° a Palermo, 16° a Trapani, 15° ad Agrigento e Siracusa, 14° a Catania e Messina, 12° a Caltanissetta e Ragusa, 11° ad Enna.

Le massime saranno in leggero calo, ma potranno toccare i 24 gradi nelle zone interne più riparate.

I venti di maestrale soffieranno moderati, con raffiche più forti sul Canale di Sicilia, che si presenterà da mosso a molto mosso.

A Trapani giornata parzialmente nuvolosa, con temperature tra 18 e 21 gradi. Nuvolosità innocua per gran parte della giornata e poche nubi in serata. Venti moderati da ovest e nord-ovest, visibilità buona, intensità solare media (UV 2.9 alle 12).

Domani, martedì 4 novembre

L’atmosfera tornerà più stabile grazie a una rimonta della pressione. La giornata sarà in prevalenza soleggiata, con cielo irregolarmente nuvoloso e solo qualche piovasco sul messinese.

Le temperature si manterranno su valori miti: massime tra 15 e 22 gradi, minime in lieve diminuzione nelle zone interne, fino a 10 gradi.



