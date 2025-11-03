Sezioni
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Cronaca

» Meteo
03/11/2025 08:06:00

Meteo Sicilia. Pioggia e instabilità oggi, da domani torna il bel tempo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/1762153729-0-meteo-sicilia-pioggia-e-instabilita-oggi-da-domani-torna-il-bel-tempo.jpg

Settimana che parte all’insegna dell’instabilità in Sicilia, ma con un miglioramento già alle porte. Oggi, lunedì 3 novembre, un nuovo impulso di aria umida e instabile interessa soprattutto il nord dell’isola, mentre da domani, martedì 4, il tempo tornerà più stabile e soleggiato su gran parte della regione.

 

Oggi, lunedì 3 novembre

Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto tra le province di Palermo, Trapani e Messina, con piogge intermittenti alternate a brevi schiarite. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, con un miglioramento in serata.
Più tranquilla la situazione nel sud della Sicilia, dove prevarranno schiarite e tempo asciutto.

Le temperature minime si sono attestate su valori autunnali: 17° a Palermo, 16° a Trapani, 15° ad Agrigento e Siracusa, 14° a Catania e Messina, 12° a Caltanissetta e Ragusa, 11° ad Enna.
Le massime saranno in leggero calo, ma potranno toccare i 24 gradi nelle zone interne più riparate.
I venti di maestrale soffieranno moderati, con raffiche più forti sul Canale di Sicilia, che si presenterà da mosso a molto mosso.

A Trapani giornata parzialmente nuvolosa, con temperature tra 18 e 21 gradi. Nuvolosità innocua per gran parte della giornata e poche nubi in serata. Venti moderati da ovest e nord-ovest, visibilità buona, intensità solare media (UV 2.9 alle 12).

 Domani, martedì 4 novembre

L’atmosfera tornerà più stabile grazie a una rimonta della pressione. La giornata sarà in prevalenza soleggiata, con cielo irregolarmente nuvoloso e solo qualche piovasco sul messinese.
Le temperature si manterranno su valori miti: massime tra 15 e 22 gradi, minime in lieve diminuzione nelle zone interne, fino a 10 gradi.









