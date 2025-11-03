Trapani: per i concorsi di Cardiologia e Oculistica: 106 candidati per 9 posti

03/11/2025 22:00:00

Proseguono i concorsi pubblici banditi dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani per colmare le storiche carenze di organico nei reparti ospedalieri. Stavolta si tratta di due selezioni molto attese: una per l’assunzione di sette dirigenti medici in Cardiologia e l’altra per due posti in Oculistica.

Alla selezione per Cardiologia hanno presentato domanda 84 candidati. La commissione, presieduta da Giovanna Geraci, direttrice del reparto di Cardiologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate, è già al lavoro per la valutazione delle candidature. L’obiettivo è coprire i posti vacanti nel più breve tempo possibile, anche in considerazione della clausola che prevede l’immediata esecutività della graduatoria finale.

Per quanto riguarda il concorso di Oculistica, i candidati sono 26. La commissione, guidata da Antonio Mauceri dell’ospedale Villa Sofia–Cervello di Palermo, dovrà selezionare i due specialisti che andranno a rafforzare un servizio essenziale per la prevenzione e la cura delle malattie dell’apparato visivo.

I concorsi rientrano nel piano di potenziamento varato dal commissario straordinario Sabrina Pulvirenti, che ha evidenziato la necessità di garantire continuità assistenziale e ridurre il ricorso a medici a gettone. “È un passo avanti importante per stabilizzare i reparti e dare maggiore qualità ai servizi sanitari”, ha dichiarato Pulvirenti.

Intanto l’Asp di Trapani continua anche con le attività di prevenzione: i camper dello Screening oncologico hanno fatto tappa ad Alcamo e in altre piazze della provincia per offrire gratuitamente esami di controllo e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce.



