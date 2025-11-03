Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
03/11/2025 22:00:00

Trapani: per i concorsi di Cardiologia e Oculistica: 106 candidati per 9 posti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/trapani-per-i-concorsi-di-cardiologia-e-oculistica-106-candidati-per-9-posti-450.jpg

Proseguono i concorsi pubblici banditi dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani per colmare le storiche carenze di organico nei reparti ospedalieri. Stavolta si tratta di due selezioni molto attese: una per l’assunzione di sette dirigenti medici in Cardiologia e l’altra per due posti in Oculistica.

 

Alla selezione per Cardiologia hanno presentato domanda 84 candidati. La commissione, presieduta da Giovanna Geraci, direttrice del reparto di Cardiologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate, è già al lavoro per la valutazione delle candidature. L’obiettivo è coprire i posti vacanti nel più breve tempo possibile, anche in considerazione della clausola che prevede l’immediata esecutività della graduatoria finale.

 

Per quanto riguarda il concorso di Oculistica, i candidati sono 26. La commissione, guidata da Antonio Mauceri dell’ospedale Villa Sofia–Cervello di Palermo, dovrà selezionare i due specialisti che andranno a rafforzare un servizio essenziale per la prevenzione e la cura delle malattie dell’apparato visivo.

I concorsi rientrano nel piano di potenziamento varato dal commissario straordinario Sabrina Pulvirenti, che ha evidenziato la necessità di garantire continuità assistenziale e ridurre il ricorso a medici a gettone. “È un passo avanti importante per stabilizzare i reparti e dare maggiore qualità ai servizi sanitari”, ha dichiarato Pulvirenti.

 

Intanto l’Asp di Trapani continua anche con le attività di prevenzione: i camper dello Screening oncologico hanno fatto tappa ad Alcamo e in altre piazze della provincia per offrire gratuitamente esami di controllo e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)