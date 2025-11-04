4 Novembre: nuovo Sindaco a New York, Trump contro Maduro, crolla torre a Roma

04/11/2025 07:19:00

E' il 4 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Oggi a New York si vota per eleggere il nuovo sindaco, che sarà probabilmente il «comunista» (Trump dixit) Mamdami

• In un’intervista alla Cbs Trump ha ammesso che i giorni di Maduro sono contati e detto che i chip di Nvidia più performanti non verranno esportati



• Il vicepresidente Vance si augura che un giorno sua moglie Usha, indù, si converta al cristianesimo

• È morto l’operaio rimasto per 11 ore sotto le macerie della torre antica crollata a Roma (e in altre parti d’Italia altri tre operai sono morti sul lavoro)

• Il governo sta preparando il 12esimo pacchetto di forniture militari all’Ucraina

• Netanyahu ha detto di essere favorevole alla pena di morte per i terroristi (se ne sta discutendo alla Knesset, dove il disegno di legge per istituirla ha ottenuto il primo sì)

• Francesca, sorella di padre Paolo Dall’Oglio, sparito in Siria nel 2013, ha fatto un viaggio nella Siria del dopo-Assad

• La Corte penale internazionale dice che in Sudan sono in corso crimini di guerra

• È stato condannato a 17 anni per omicidio l’ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne che morì cadendo dall’ottavo piano

• È stato arrestato l’uomo che ha accoltellato senza motivo una donna in piazza Gae Aulenti a Milano. Lo aveva già fatto in passato perché frustrato per la sua vita fallimentare (parole sue)

• Gli amici del ragazzo seviziato a Moncalieri sono andati a decine sotto casa degli aggressori per fare «giustizia» (ma non hanno fatto niente)

• In Nepal due italiani sono dispersi da sabato sul Panbari e uno è morto sepolto da una valanga sullo Yalung Ri

• La Lega ha proposto di limitare l’apertura di nuovi parrucchieri e barbieri (in Italia ce ne sono 90 mila, uno ogni 650 abitanti)

• Il figlio di Liliana Segre, Alberto Belli Paci, ha preso la tessera di Forza Italia

• Stamattina Emanuele Fiano parlerà all’università Ca’ Foscari di Venezia, dove una settimana fa venne contestato (ma i contestatori vogliono contestare anche oggi)

• La procuratrice di Parigi ha definito i ladri del Louvre criminali di «basso profilo». Due di loro erano una coppia con figli. Abitavano tutti nella banlieu di Seine-Saint-Denis

• L’unico sopravvissuto all’incidente dell’aereo Air India ha detto che non esce più di casa e non parla più con nessuno, nemmeno con la moglie

• A Novara una banda per anni ha rubato abiti dai magazzini di Versace per poi rivenderli (con i guadagni uno di loro si era comprato una villa con piscina in contanti)

• A Firenze un ufficio postale è stato chiuso perché da un pacco in giacenza hanno iniziato ad uscire grilli e blatte

• Alle Wta Finals di Riad il duo Errani-Paolini ha perso 6-3 6-4 contro il duo Hsieh-Ostapenko

• Mario Draghi è andato alla festa del Cinema di Roma, alla serata finale, per la proiezione di Vita da Carlo di Carlo Verdone

• A Gerusalemme, nei pressi della Spianata delle Moschee, è stato scoperto un antichissimo sigillo assiro

• Sono morti il patron dei gelati Sammontana Loriano Bagnoli (86 anni), la cantante statunitense Donna Jean Godchaux-MacKay (78), il giornalista britannico Richard Gott (77), a cui toccò identificare il corpo del Che, il presidente cerimoniale della Nord Corea Kim Yong-nam (97), l’attrice statunitense e madre di Laura Dern Diane Ladd (90), l’allenatore bosniaco Mladen Žižović (44), a cui è venuto un colpo nel bel mezzo di una partita



Titoli

Corriere della Sera: Crollo ai Fori, Mosca insulta

la Repubblica: Crollo nel cuore di Roma / operaio muore dopo 11 ore

La Stampa: Grandi opere a rilento / il piano contro i veti

Il Sole 24 Ore: Open Ai, intesa anche con Amazon / In 10 mesi accordi per 560 miliardi

Avvenire: Lo sceriffo è tornato

Il Messaggero: Affitti e sfratti, nuove norme

Il Giornale: Crollo a Roma, Putin ride

Leggo: Crolla la Torre ai Fori imperiali

Qn: Mosca provoca l’Italia / Convocato l’ambasciatore

Il Fatto: Nordio vende sogni: mai / più inchieste sui ministri

Libero: I giudici litigano per 20 euro

La Verità: Città da paura

Il Mattino: Campania, i big per la sfida finale

il Quotidiano del Sud: Crollo a Roma, Mosca minaccia

il manifesto: Fa’ la cosa / giusta

Domani: Ieri Gaza, ora Venezuela e Nigeria / Trump tradisce l’“America first”



