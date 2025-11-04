4 Novembre: nuovo Sindaco a New York, Trump contro Maduro, crolla torre a Roma
E' il 4 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Oggi a New York si vota per eleggere il nuovo sindaco, che sarà probabilmente il «comunista» (Trump dixit) Mamdami • In un’intervista alla Cbs Trump ha ammesso che i giorni di Maduro sono contati e detto che i chip di Nvidia più performanti non verranno esportati
• Il vicepresidente Vance si augura che un giorno sua moglie Usha, indù, si converta al cristianesimo • È morto l’operaio rimasto per 11 ore sotto le macerie della torre antica crollata a Roma (e in altre parti d’Italia altri tre operai sono morti sul lavoro) • Il governo sta preparando il 12esimo pacchetto di forniture militari all’Ucraina • Netanyahu ha detto di essere favorevole alla pena di morte per i terroristi (se ne sta discutendo alla Knesset, dove il disegno di legge per istituirla ha ottenuto il primo sì) • Francesca, sorella di padre Paolo Dall’Oglio, sparito in Siria nel 2013, ha fatto un viaggio nella Siria del dopo-Assad • La Corte penale internazionale dice che in Sudan sono in corso crimini di guerra • È stato condannato a 17 anni per omicidio l’ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne che morì cadendo dall’ottavo piano • È stato arrestato l’uomo che ha accoltellato senza motivo una donna in piazza Gae Aulenti a Milano. Lo aveva già fatto in passato perché frustrato per la sua vita fallimentare (parole sue) • Gli amici del ragazzo seviziato a Moncalieri sono andati a decine sotto casa degli aggressori per fare «giustizia» (ma non hanno fatto niente) • In Nepal due italiani sono dispersi da sabato sul Panbari e uno è morto sepolto da una valanga sullo Yalung Ri • La Lega ha proposto di limitare l’apertura di nuovi parrucchieri e barbieri (in Italia ce ne sono 90 mila, uno ogni 650 abitanti) • Il figlio di Liliana Segre, Alberto Belli Paci, ha preso la tessera di Forza Italia • Stamattina Emanuele Fiano parlerà all’università Ca’ Foscari di Venezia, dove una settimana fa venne contestato (ma i contestatori vogliono contestare anche oggi) • La procuratrice di Parigi ha definito i ladri del Louvre criminali di «basso profilo». Due di loro erano una coppia con figli. Abitavano tutti nella banlieu di Seine-Saint-Denis • L’unico sopravvissuto all’incidente dell’aereo Air India ha detto che non esce più di casa e non parla più con nessuno, nemmeno con la moglie • A Novara una banda per anni ha rubato abiti dai magazzini di Versace per poi rivenderli (con i guadagni uno di loro si era comprato una villa con piscina in contanti) • A Firenze un ufficio postale è stato chiuso perché da un pacco in giacenza hanno iniziato ad uscire grilli e blatte • Alle Wta Finals di Riad il duo Errani-Paolini ha perso 6-3 6-4 contro il duo Hsieh-Ostapenko • Mario Draghi è andato alla festa del Cinema di Roma, alla serata finale, per la proiezione di Vita da Carlo di Carlo Verdone • A Gerusalemme, nei pressi della Spianata delle Moschee, è stato scoperto un antichissimo sigillo assiro • Sono morti il patron dei gelati Sammontana Loriano Bagnoli (86 anni), la cantante statunitense Donna Jean Godchaux-MacKay (78), il giornalista britannico Richard Gott (77), a cui toccò identificare il corpo del Che, il presidente cerimoniale della Nord Corea Kim Yong-nam (97), l’attrice statunitense e madre di Laura Dern Diane Ladd (90), l’allenatore bosniaco Mladen Žižović (44), a cui è venuto un colpo nel bel mezzo di una partita
Titoli Corriere della Sera: Crollo ai Fori, Mosca insulta la Repubblica: Crollo nel cuore di Roma / operaio muore dopo 11 ore La Stampa: Grandi opere a rilento / il piano contro i veti Il Sole 24 Ore: Open Ai, intesa anche con Amazon / In 10 mesi accordi per 560 miliardi Avvenire: Lo sceriffo è tornato Il Messaggero: Affitti e sfratti, nuove norme Il Giornale: Crollo a Roma, Putin ride Leggo: Crolla la Torre ai Fori imperiali Qn: Mosca provoca l’Italia / Convocato l’ambasciatore Il Fatto: Nordio vende sogni: mai / più inchieste sui ministri Libero: I giudici litigano per 20 euro La Verità: Città da paura Il Mattino: Campania, i big per la sfida finale il Quotidiano del Sud: Crollo a Roma, Mosca minaccia il manifesto: Fa’ la cosa / giusta Domani: Ieri Gaza, ora Venezuela e Nigeria / Trump tradisce l’“America first”
Una serata di preghiera e di ricordo dei defunti si è conclusa con paura e amarezza per don Giacomo Putaggio, parroco della chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano, che ha raccontato sui social la disavventura vissuta nella serata di...
E' il 4 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Oggi a New York si vota per eleggere il nuovo sindaco, che sarà probabilmente il «comunista» (Trump dixit) Mamdami• In...
Sede operativa: Castelvetrano (TP)
Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento)
Chi siamo
Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...