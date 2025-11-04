Buongiorno24, martedì 4 novembre:  sicurezza a Trapani, rissa a Salemi

04/11/2025 09:08:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Trapani si colloca al 63° posto nella classifica nazionale del Rapporto sulla criminalità in Italia 2025 pubblicato da Il Sole 24 Ore, con 12.452 denunce registrate in un anno, pari a 3.026 reati ogni 100mila abitanti.

Un dato che conferma una presenza significativa di reati comuni, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente, anche se la provincia resta lontana dalle aree più critiche del Paese.

Tensione a Salemi, dove una rissa violenta è esplosa davanti a un supermercato.

Bastoni, urla e panico tra clienti e passanti: diverse persone sono state identificate dai Carabinieri.

A Marsala è stato identificato e denunciato l’autore della violenta aggressione avvenuta lo scorso 14 ottobre in uno studio medico di via Finocchiaro Aprile.

L’uomo, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, aveva colpito a pugni una paziente senza alcun motivo, davanti alla dottoressa.

La vittima ha riportato contusioni e una prognosi di 15 giorni.

Sempre a Marsala, una infermiera del “Paolo Borsellino” denuncia l’ennesimo atto vandalico ai danni della propria auto, ritrovata con il vetro spaccato nel parcheggio dell’ospedale.

La Capitaneria di Porto di Trapani, con i Carabinieri, ha sequestrato 200 chili di pesce privo di tracciabilità, destinato alla vendita abusiva al porto peschereccio.

Quattro persone multate per un totale di 13 mila euro, tutto il prodotto è stato distrutto perché non idoneo al consumo umano.

A Trapani, inaugurata ieri in piazza Vittorio Veneto l’opera “Flowers 132 (Rinascita)” dell’artista Massimiliano Errera, realizzata con i resti della Fiat 132 blindata del giudice Carlo Palermo, sopravvissuto all’attentato di Pizzolungo del 1985.

All’evento, molto partecipato, erano presenti Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, e l’ex agente di scorta Salvatore La Porta.

L’opera è stata definita “simbolo di verità e impegno civile”, ma resta forte il dibattito in città.

Nel frattempo, Marsala si prepara alle elezioni comunali di maggio.

Nel centrodestra prende forma la candidatura di Salvatore Ombra, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre la Lega resta defilata. Le riunioni proseguiranno questa settimana.

A Palermo, drammatico incidente in via Gaetano Daita: un ciclista di 77 anni, Giuseppe Gargano, è morto sul colpo dopo essere stato investito da uno scooter elettrico.

A Messina, un uomo è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico dopo essere stato colpito all’occhio e al cranio da una capra: è salvo.

Intanto, nel Messinese, proseguono le indagini sull’omicidio del 16enne Giuseppe Di Dio, ucciso per errore a Capizzi.

I tre fermati – padre e due figli – restano sotto interrogatorio. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni dell’agguato.

Questo è Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Per sapere e capire cosa accade oggi in provincia di Trapani e in Sicilia.



