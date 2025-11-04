Turista tedesca cade durante un'escursione. Soccorsa da un elicottero dell'82 Csar

04/11/2025 13:07:00

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di ieri, sulla Rocca di Cefalù, dove una turista tedesca di 75 anni è rimasta ferita dopo una rovinosa caduta durante un’escursione. La donna ha riportato un trauma cranico, una ferita alla testa e diverse escoriazioni e contusioni.

L’allarme è stato lanciato dai compagni di escursione attraverso il Numero Unico di Emergenza 112. La Centrale Operativa del 118 ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (Sass), che a sua volta ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, in virtù di un protocollo di collaborazione consolidato a livello nazionale.

Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto di Palermo Boccadifalco con a bordo due tecnici del Soccorso Alpino e un aerosoccorritore militare. I soccorritori sono stati calati con il verricello sul luogo dell’incidente, dove hanno raggiunto la donna, l’hanno stabilizzata e poi recuperata a bordo dell’elicottero.

La turista è stata trasportata all’elisuperficie di Cefalù, dove un’ambulanza del 118 l’ha presa in carico per il trasferimento all’ospedale cittadino. L’intervento si è concluso con esito positivo, grazie alla perfetta sinergia tra il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, l’Aeronautica Militare e il Servizio Sanitario 118. Collaborazione anche da parte dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Cefalù, presenti sul posto per garantire la sicurezza delle operazioni.



