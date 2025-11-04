Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
04/11/2025 13:07:00

Turista tedesca cade durante un'escursione. Soccorsa da un elicottero dell'82 Csar

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/turista-tedesca-cade-durante-un-escursione-soccorsa-da-un-elicottero-dell-82-csar-450.jpg

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di ieri, sulla Rocca di Cefalù, dove una turista tedesca di 75 anni è rimasta ferita dopo una rovinosa caduta durante un’escursione. La donna ha riportato un trauma cranico, una ferita alla testa e diverse escoriazioni e contusioni.

 

L’allarme è stato lanciato dai compagni di escursione attraverso il Numero Unico di Emergenza 112. La Centrale Operativa del 118 ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (Sass), che a sua volta ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, in virtù di un protocollo di collaborazione consolidato a livello nazionale.

 

Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto di Palermo Boccadifalco con a bordo due tecnici del Soccorso Alpino e un aerosoccorritore militare. I soccorritori sono stati calati con il verricello sul luogo dell’incidente, dove hanno raggiunto la donna, l’hanno stabilizzata e poi recuperata a bordo dell’elicottero.

 

La turista è stata trasportata all’elisuperficie di Cefalù, dove un’ambulanza del 118 l’ha presa in carico per il trasferimento all’ospedale cittadino. L’intervento si è concluso con esito positivo, grazie alla perfetta sinergia tra il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, l’Aeronautica Militare e il Servizio Sanitario 118. Collaborazione anche da parte dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Cefalù, presenti sul posto per garantire la sicurezza delle operazioni.









Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)