Al Conservatorio Scontrino di Trapani il concerto “Echi di Libertà” per le Forze Armate

04/11/2025 10:13:00

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Symphonic Band “Giacomo Candela”, diretta dal M° Nicolò Scavone, presenta il concerto commemorativo “Echi di Libertà”.

L’evento si terrà giovedì 6 novembre alle ore 21:00 al Teatro “Tonino Pardo”, presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani.

"Echi di Libertà vuole essere un viaggio musicale dal fronte alla rinascita, un omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la pace e la libertà. In un tempo in cui i venti di guerra tornano a soffiare nel mondo, la musica ci ricorda la forza del dialogo e dell’umanità condivisa.” dichiara Andrea Candela, presidente dell’Associazione Musicale “Giacomo Candela” Il concerto proporrà un percorso musicale intenso e suggestivo, ideato appositamente per l’occasione, che comprende brani della tradizione bandistica, colonne sonore e composizioni sinfoniche. Il programma include anche musiche significative del periodo della guerra, capaci di evocare dolore, speranza e rinascita. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Giuseppe Vultaggio, con testi e letture che uniranno musica e memoria. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Musicale “Giacomo Candela”, con il patrocinio della Città di Trapani, della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. Ingresso libero.



