Castelvetrano, visite guidate del FAI per la chiesa del Purgatorio e palazzo Venuti

04/11/2025 08:30:00

A Castelvetrano, la chiesa del Purgatorio e palazzo Venuti saranno oggetto di una visita guidata organizzata dal locale Gruppo FAI, nell’ottica della scoperta e valorizzazione dei tesori della città, dando la possibilità ai ragazzi di esserne protagonisti. La visita si svolgerà sabato 8 novembre dalle 15.30 alle 18.00 e domenica 9 novembre dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

La Chiesa del Purgatorio è uno degli edifici più importanti del centro storico della città, edificata nel XVII sec. per volere di Diego Aragona Pignatelli; da pochi mesi è stata riaperta al pubblico dopo essere stata chiusa per tanti anni.

Palazzo Venuti, sito in Via Vittorio Emanuele, un tempo dimora di una nobile famiglia di cui sarà approfondita la storia, risale ai primi decenni del XIX sec. Dal suo loggiato esterno con colonne neoclassiche, si affacciò Garibaldi per sventolare il tricolore ed arringare la folla. Appartiene oggi alla famiglia Corda che lo ha restaurato.

Per prenotarsi si può telefonare al numero: 3385618137



