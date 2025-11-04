4 Novembre, le celebrazioni a Mazara del Vallo

04/11/2025 07:38:00

Oggi, Martedì 4 novembre, ricorre la Giornata dedicata alla “Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Combattente”.



Questo il programma delle celebrazioni a Mazara del Vallo:



- Ore 10,00 Celebrazione della santa Messa nella Basilica Cattedrale del S.S. Salvatore officiata da S.E. il Vescovo Mons. Angelo Giurdanella.

- Ore 11,00 Formazione del Corteo che da Piazza della Repubblica si porterà al Monumento ai Caduti per la Patria, dove saranno resi gli onori militari e deposta una corona di alloro.

- Ore 11, 30 Discorso commemorativo del Sindaco Salvatore Quinci.

Per consentire la manifestazione in sicurezza, con ordinanza di Pm n. 228/2025, dalle ore 8 di domani fino a cessate esigenze previsto il Divieto di sosta ambo i lati sulla via Santissimo Salvatore e sul tratto di lungomare Mazzini compreso tra via Santissimo Salvatore e piazzale Quinci.

Dalle ore 11 fino al termine della manifestazione, Divieto di circolazione nella piazza della Repubblica, sul tratto dalla statua di San Vito alla Basilica Cattedrale, sul tratto della via Santissimo Salvatore compreso tra piazza della Repubblica e via Tortorici, sul tratto di via Santissimo Salvatore compreso tra la via Tortorici ed il lungomare e nel tratto di lungomare compreso tra via Santissimo Salvatore e piazzale Quinci.



