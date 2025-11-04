Sezioni
04/11/2025 00:00:00

Alcamo, il Comune cerca fondi per il potenziamento del centro rifiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/1762210128-0-alcamo-il-comune-cerca-fondi-per-il-potenziamento-del-centro-rifiuti.jpg

Il Comune di Alcamo sta cercando finanziamenti per il potenziamento del suo Centro di raccolta dei rifiuti (Ccr), situato nella zona di Vallone Monaco. L’iniziativa è finalizzata a migliorare la gestione della raccolta differenziata e a rafforzare le infrastrutture locali per la gestione dei rifiuti. L'obiettivo è quello di rendere il Ccr più efficiente, permettendo di raccogliere e smaltire in modo più ecologico e sostenibile i rifiuti speciali, come quelli elettronici e pericolosi.

 

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Surdi, ha recentemente approvato una delibera che prevede l'adesione al Programma Fesr Sicilia 2021-2027, con lo scopo di ottenere fondi per attuare il progetto. La proposta mira non solo a migliorare le strutture esistenti, ma anche a introdurre pratiche innovative per ridurre la produzione dei rifiuti e incentivare la raccolta differenziata attraverso il compostaggio e il riutilizzo.

 

Il progetto, che ha un valore di 253.823 euro, si inserisce nell’ambito di una serie di interventi più ampi finalizzati a ridurre l’impatto ambientale delle attività quotidiane dei cittadini. In particolare, il Comune prevede anche di rendere più accessibile il Ccr, migliorando le modalità di conferimento dei rifiuti per i residenti, che potranno portare rifiuti differenziati, come plastica, carta, metallo, vetro, e rifiuti speciali come apparecchiature elettroniche.

 

Il Centro, che attualmente non ha la capacità di raccogliere determinati tipi di rifiuti, si prepara a ampliare i servizi disponibili, così da soddisfare meglio le necessità della comunità. In questo contesto, il Comune invita le amministrazioni comunali e i cittadini a collaborare per migliorare le modalità di raccolta e smaltimento, puntando a una gestione più efficace delle risorse.

Per maggiori informazioni sui servizi offerti e sulle modalità di accesso al Ccr, i cittadini possono recarsi direttamente presso la struttura, che si trova nella zona di Vallone Monaco, o consultare il sito web del Comune di Alcamo.









